13 mln zł to tylko początek. Tak Polacy wygrywają w Eurojackpot

Gra Eurojackpot przyciąga tysiące graczy jak Polska długa i szeroka. Magnesem są oczywiście pieniądze, a tych w tej grze nie brakuje.

Przygotowaliśmy zestawienie, które pokazuje, jak ogromne kwoty trafiły do szczęśliwców tylko w tym roku. To jednak tylko część wygranych, ponieważ prezentowane dane obejmują wyłącznie najwyższe wygrane, jakie padły w Polsce w 2026 roku, a nie pełną pulę wszystkich nagród wypłaconych graczom.

Już sama suma tych największych wygranych robi ogromne wrażenie i pokazuje skalę zainteresowania loterią oraz realne pieniądze, jakie trafiają do zwycięzców Eurojackpota.

Ponad 13,4 miliona złotych

Łączna wartość 26 najwyższych wygranych z analizowanego okresu wynosi dokładnie 13 458 692,70 zł, czyli około 3,2 mln euro.

Spośród wszystkich wygranych, trzy najwyższe nagrody naprawdę robią wrażenie. Pierwsza to 2 201 331,80 zł, która padła 24 lutego w Warszawie i była największą wygraną w zestawieniu. Tuż za nią znalazły się dwie kolejne nagrody po 1 725 564,80 zł – jedna w Bytomiu, a druga w Legnicy – to wygrane z 23 stycznia. Te trzy wygrane same w sobie stanowią blisko jedną trzecią całej sumy 26 najwyższych wygranych w Polsce. Zaraz za nimi znalazła się kwota 698 985,80 zł, padła 20 stycznia w miejscowości Wójcin. Piąte miejsce wśród najwyższych wygranych to 694 151,90 zł, czyli wygrana z 6 lutego odnotowana w Zawierciu.

Wygrane w całej Polsce – od dużych miast po mniejsze miejscowości

Najwyższe kwoty trafiały zarówno do mieszkańców dużych ośrodków miejskich, takich jak Warszawa, Kraków czy Wrocław, jak i do osób z mniejszych miejscowości. To pokazuje, że szczęście w losowaniu nie jest uzależnione od miejsca zamieszkania. Co ciekawe, tylko jedna wygrana została kupiona online na stronie lotto.pl.

To tylko część większej historii

Warto pamiętać, że kwota ponad 13,4 mln zł to jedynie fragment większego obrazu. W zestawieniu uwzględniono wyłącznie najwyższe wygrane z wybranego okresu, a nie całkowitą sumę wszystkich nagród wypłaconych w Polsce w ramach Eurojackpot. Gdyby doliczyć wszystkie niższe stopnie wygranych, łączna wartość byłaby zdecydowanie wyższa. To pokazuje, jak ogromny strumień pieniędzy trafia każdego miesiąca do graczy Eurojackpota

Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 roku

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot, które padły w Polsce w 2026 roku:

2 201 331,80 zł – 24 lutego, Warszawa

1 725 564,80 zł – 23 stycznia, Bytom

1 725 564,80 zł – 23 stycznia, Legnica

698 985,80 zł – 20 stycznia, Wójcin

694 151,90 zł – 6 lutego, Zawiercie

559 602,40 zł – 3 lutego, Kraków

419 695,50 zł – 20 lutego, Otwock

419 695,50 zł – 20 lutego, Łódź

362 256,20 zł – 17 lutego, Gdynia

362 256,20 zł – 17 lutego, Biała Podlaska

337 243,90 zł – 10 lutego, Janikowo

337 243,90 zł – 10 lutego, lotto.pl

297 617,70 zł – 27 stycznia, Grójec

297 617,70 zł – 27 stycznia, Stargard

296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław

296 712,70 zł – 2 stycznia, Tomaszów Mazowiecki

296 712,70 zł – 2 stycznia, Piła

291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew

291 841,50 zł – 6 stycznia, Błaziny Dolne

273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia

273 861,70 zł – 16 stycznia, Busko-Zdrój

273 861,70 zł – 16 stycznia, Choszczno

181 114,60 zł – 30 stycznia, Józefów

181 114,60 zł – 30 stycznia, Konin

181 114,60 zł – 30 stycznia, Podłęże

181 114,60 zł – 30 stycznia, Kolsko



Do wygrania 300 milionów złotych

Nasz ranking to nie koniec historii. Dziś wieczorem odbędzie się ostatnie w tym miesiącu losowanie Eurojackpot. W puli gigantyczna kumulacja – do wygrania jest aż 300 mln zł. Czy nasze wyliczenia trzeba będzie zaktualizować i doliczyć kolejne miliony dowiemy się już wkrótce.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o Eurojackpot

Jakie są zasady gry w Eurojackpot?

Gracz wybiera 5 liczb z 50 oraz 2 liczby dodatkowe z 12. Aby wygrać główną nagrodę, trzeba trafić wszystkie 7 liczb. Eurojackpot ma 12 stopni wygranych i uczestniczy w nim 19 krajów, w tym Polska.

Ile można wygrać w Eurojackpot?

Minimalna pula I stopnia to 10 mln euro, a maksymalna 120 mln euro. Łączna pula wygranych niższych stopni obejmuje miliony euro, dzięki 12 stopniom wygranych.

Kiedy odbywają się losowania?

Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy piątek o godz. 20:00 oraz w każdy wtorek o godz. 20:15.

Gdzie można zagrać w Eurojackpot?

Zakłady można składać w kolekturach LOTTO lub online za pośrednictwem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.

Ilu krajów bierze udział w Eurojackpot?

Obecnie w Eurojackpot uczestniczy 19 krajów europejskich, w tym Polska.

