Polak rozbił bank w Eurojackpot. To najwyższa wygrana w tym roku

Pierwsze w tym tygodniu losowanie Eurojackpot przyciągnęło tłumy graczy z całej Europy. Wszystko za sprawą gigantycznej kumulacji, która jednak po raz kolejny nie została rozbita. Mimo to padła imponująca liczba wysokich wygranych. W ścisłej czołówce zwycięzców najwyższych nagród znalazł się gracz z Polski.

Nasz rodak wygrał prawie 350 tys. euro, czyli ponad 2 mln zł. Szczęśliwy los został zakupiony w Warszawie, przy ul. Meksykańskiej 8. To miejsce z pewnością na długo zapadnie w pamięć lokalnym graczom.

Jakie liczby wylosowano?

We wtorek, 24 lutego, podczas losowania nr 646 w Eurojackpot wylosowano liczby:

4, 5, 26, 38, 48 oraz 2 i 9.

Wyniki losowania w Europie

Wtorkowe losowanie nie przyniosło rozbicia głównej kumulacji, padło jednak aż pięć wygranych drugiego stopnia o wartości 348 925,10 euro każda. Odnotowano je w Niemczech, Danii, Norwegii oraz w Polsce. Wylosowano również cztery wygrane trzeciego stopnia warte po 245 971,90 euro. Szczęście dopisało graczom z Norwegii, Hiszpanii, Czech i Słowacji.

Wygrane w Polsce

Polscy gracze mają duże powody do zadowolenia. Najwyższą wygraną w naszym kraju była nagroda drugiego stopnia o wartości 2 201 331,80 zł. Przypadła ona graczowi ze stolicy. Szczęście uśmiechnęło się również do dwóch osób, z których każda wzbogaciła się o 20 130,10 zł.

W Polsce odnotowano także:

30 wygranych piątego stopnia po 1 519,50 zł,

67 wygranych szóstego stopnia po 591,30 zł,

63 wygrane siódmego stopnia po 530,20 zł,

1 060 wygranych ósmego stopnia po 94,50 zł,

1 340 wygranych dziewiątego stopnia po 87,80 zł,

2 985 wygranych dziesiątego stopnia po 76,40 zł,

5 719 wygranych jedenastego stopnia po 46,40 zł,

19 125 wygranych dwunastego stopnia po 42,20 zł.

Do wygrania 300 milionów złotych

Ponieważ kumulacja nie została rozbita, pula na kolejne losowanie wzrosła o następne 20 mln zł. Obecnie do wygrania jest aż 300 mln zł.

Kolejne losowanie odbędzie się w piątek, 27 lutego, między godziną 20:00 a 21:00. Wyniki będą dostępne tuż po jego zakończeniu.

Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 roku

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot, które padły w Polsce w 2026 roku:

2 201 331,80 zł – 24 lutego, Warszawa

1 725 564,80 zł – 23 stycznia, Bytom

1 725 564,80 zł – 23 stycznia, Legnica

698 985,80 zł – 20 stycznia, Wójcin

694 151,90 zł – 6 lutego, Zawiercie

559 602,40 zł – 3 lutego, Kraków

419 695,50 zł – 20 lutego, Otwock

419 695,50 zł – 20 lutego, Łódź

362 256,20 zł – 17 lutego, Gdynia

362 256,20 zł – 17 lutego, Biała Podlaska

337 243,90 zł – 10 lutego, Janikowo

337 243,90 zł – 10 lutego, lotto.pl

297 617,70 zł – 27 stycznia, Grójec

297 617,70 zł – 27 stycznia, Stargard

296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław

296 712,70 zł – 2 stycznia, Tomaszów Mazowiecki

296 712,70 zł – 2 stycznia, Piła

291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew

291 841,50 zł – 6 stycznia, Błaziny Dolne

273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia

273 861,70 zł – 16 stycznia, Busko-Zdrój

273 861,70 zł – 16 stycznia, Choszczno

181 114,60 zł – 30 stycznia, Józefów

181 114,60 zł – 30 stycznia, Konin

181 114,60 zł – 30 stycznia, Podłęże

181 114,60 zł – 30 stycznia, Kolsko

