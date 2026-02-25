Polak rozbił bank w Eurojackpot. To najwyższa wygrana w tym roku

Pierwsze w tym tygodniu losowanie Eurojackpot przyciągnęło tłumy graczy z całej Europy. Wszystko za sprawą gigantycznej kumulacji, która jednak po raz kolejny nie została rozbita. Mimo to padła imponująca liczba wysokich wygranych. W ścisłej czołówce zwycięzców najwyższych nagród znalazł się gracz z Polski.
Nasz rodak wygrał prawie 350 tys. euro, czyli ponad 2 mln zł. Szczęśliwy los został zakupiony w Warszawie, przy ul. Meksykańskiej 8. To miejsce z pewnością na długo zapadnie w pamięć lokalnym graczom.
Jakie liczby wylosowano?
We wtorek, 24 lutego, podczas losowania nr 646 w Eurojackpot wylosowano liczby:
4, 5, 26, 38, 48 oraz 2 i 9.
Wyniki losowania w Europie
Wtorkowe losowanie nie przyniosło rozbicia głównej kumulacji, padło jednak aż pięć wygranych drugiego stopnia o wartości 348 925,10 euro każda. Odnotowano je w Niemczech, Danii, Norwegii oraz w Polsce. Wylosowano również cztery wygrane trzeciego stopnia warte po 245 971,90 euro. Szczęście dopisało graczom z Norwegii, Hiszpanii, Czech i Słowacji.
Wygrane w Polsce
Polscy gracze mają duże powody do zadowolenia. Najwyższą wygraną w naszym kraju była nagroda drugiego stopnia o wartości 2 201 331,80 zł. Przypadła ona graczowi ze stolicy. Szczęście uśmiechnęło się również do dwóch osób, z których każda wzbogaciła się o 20 130,10 zł.
W Polsce odnotowano także:
- 30 wygranych piątego stopnia po 1 519,50 zł,
- 67 wygranych szóstego stopnia po 591,30 zł,
- 63 wygrane siódmego stopnia po 530,20 zł,
- 1 060 wygranych ósmego stopnia po 94,50 zł,
- 1 340 wygranych dziewiątego stopnia po 87,80 zł,
- 2 985 wygranych dziesiątego stopnia po 76,40 zł,
- 5 719 wygranych jedenastego stopnia po 46,40 zł,
- 19 125 wygranych dwunastego stopnia po 42,20 zł.
Do wygrania 300 milionów złotych
Ponieważ kumulacja nie została rozbita, pula na kolejne losowanie wzrosła o następne 20 mln zł. Obecnie do wygrania jest aż 300 mln zł.
Kolejne losowanie odbędzie się w piątek, 27 lutego, między godziną 20:00 a 21:00. Wyniki będą dostępne tuż po jego zakończeniu.
Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 roku
Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot, które padły w Polsce w 2026 roku:
- 2 201 331,80 zł – 24 lutego, Warszawa
- 1 725 564,80 zł – 23 stycznia, Bytom
- 1 725 564,80 zł – 23 stycznia, Legnica
- 698 985,80 zł – 20 stycznia, Wójcin
- 694 151,90 zł – 6 lutego, Zawiercie
- 559 602,40 zł – 3 lutego, Kraków
- 419 695,50 zł – 20 lutego, Otwock
- 419 695,50 zł – 20 lutego, Łódź
- 362 256,20 zł – 17 lutego, Gdynia
- 362 256,20 zł – 17 lutego, Biała Podlaska
- 337 243,90 zł – 10 lutego, Janikowo
- 337 243,90 zł – 10 lutego, lotto.pl
- 297 617,70 zł – 27 stycznia, Grójec
- 297 617,70 zł – 27 stycznia, Stargard
- 296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław
- 296 712,70 zł – 2 stycznia, Tomaszów Mazowiecki
- 296 712,70 zł – 2 stycznia, Piła
- 291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew
- 291 841,50 zł – 6 stycznia, Błaziny Dolne
- 273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia
- 273 861,70 zł – 16 stycznia, Busko-Zdrój
- 273 861,70 zł – 16 stycznia, Choszczno
- 181 114,60 zł – 30 stycznia, Józefów
- 181 114,60 zł – 30 stycznia, Konin
- 181 114,60 zł – 30 stycznia, Podłęże
- 181 114,60 zł – 30 stycznia, Kolsko
