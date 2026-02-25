Polak rozbił bank w Eurojackpot. To najwyższa wygrana w tym roku
Dodano: 
Eurojackpot – wyniki losowania
Eurojackpot – wyniki losowania Źródło: Shutterstock / Wirestock Creators
Polaka wygrywa fortunę w Eurojackpot. W gigantycznej kumulacji aż 300 mln zł.

Pierwsze w tym tygodniu losowanie Eurojackpot przyciągnęło tłumy graczy z całej Europy. Wszystko za sprawą gigantycznej kumulacji, która jednak po raz kolejny nie została rozbita. Mimo to padła imponująca liczba wysokich wygranych. W ścisłej czołówce zwycięzców najwyższych nagród znalazł się gracz z Polski.

Nasz rodak wygrał prawie 350 tys. euro, czyli ponad 2 mln zł. Szczęśliwy los został zakupiony w Warszawie, przy ul. Meksykańskiej 8. To miejsce z pewnością na długo zapadnie w pamięć lokalnym graczom.

Jakie liczby wylosowano?

We wtorek, 24 lutego, podczas losowania nr 646 w Eurojackpot wylosowano liczby:

4, 5, 26, 38, 48 oraz 2 i 9.

Wyniki losowania w Europie

Wtorkowe losowanie nie przyniosło rozbicia głównej kumulacji, padło jednak aż pięć wygranych drugiego stopnia o wartości 348 925,10 euro każda. Odnotowano je w Niemczech, Danii, Norwegii oraz w Polsce. Wylosowano również cztery wygrane trzeciego stopnia warte po 245 971,90 euro. Szczęście dopisało graczom z Norwegii, Hiszpanii, Czech i Słowacji.

Wygrane w Polsce

Polscy gracze mają duże powody do zadowolenia. Najwyższą wygraną w naszym kraju była nagroda drugiego stopnia o wartości 2 201 331,80 zł. Przypadła ona graczowi ze stolicy. Szczęście uśmiechnęło się również do dwóch osób, z których każda wzbogaciła się o 20 130,10 zł.

W Polsce odnotowano także:

  • 30 wygranych piątego stopnia po 1 519,50 zł,
  • 67 wygranych szóstego stopnia po 591,30 zł,
  • 63 wygrane siódmego stopnia po 530,20 zł,
  • 1 060 wygranych ósmego stopnia po 94,50 zł,
  • 1 340 wygranych dziewiątego stopnia po 87,80 zł,
  • 2 985 wygranych dziesiątego stopnia po 76,40 zł,
  • 5 719 wygranych jedenastego stopnia po 46,40 zł,
  • 19 125 wygranych dwunastego stopnia po 42,20 zł.

Do wygrania 300 milionów złotych

Ponieważ kumulacja nie została rozbita, pula na kolejne losowanie wzrosła o następne 20 mln zł. Obecnie do wygrania jest aż 300 mln zł.

Kolejne losowanie odbędzie się w piątek, 27 lutego, między godziną 20:00 a 21:00. Wyniki będą dostępne tuż po jego zakończeniu.

Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 roku

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot, które padły w Polsce w 2026 roku:

  • 2 201 331,80 zł – 24 lutego, Warszawa
  • 1 725 564,80 zł – 23 stycznia, Bytom
  • 1 725 564,80 zł – 23 stycznia, Legnica
  • 698 985,80 zł – 20 stycznia, Wójcin
  • 694 151,90 zł – 6 lutego, Zawiercie
  • 559 602,40 zł – 3 lutego, Kraków
  • 419 695,50 zł – 20 lutego, Otwock
  • 419 695,50 zł – 20 lutego, Łódź
  • 362 256,20 zł – 17 lutego, Gdynia
  • 362 256,20 zł – 17 lutego, Biała Podlaska
  • 337 243,90 zł – 10 lutego, Janikowo
  • 337 243,90 zł – 10 lutego, lotto.pl
  • 297 617,70 zł – 27 stycznia, Grójec
  • 297 617,70 zł – 27 stycznia, Stargard
  • 296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław
  • 296 712,70 zł – 2 stycznia, Tomaszów Mazowiecki
  • 296 712,70 zł – 2 stycznia, Piła
  • 291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew
  • 291 841,50 zł – 6 stycznia, Błaziny Dolne
  • 273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia
  • 273 861,70 zł – 16 stycznia, Busko-Zdrój
  • 273 861,70 zł – 16 stycznia, Choszczno
  • 181 114,60 zł – 30 stycznia, Józefów
  • 181 114,60 zł – 30 stycznia, Konin
  • 181 114,60 zł – 30 stycznia, Podłęże
  • 181 114,60 zł – 30 stycznia, Kolsko

