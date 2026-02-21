Polacy z wysokimi wygranymi w Eurojackpot. Gigantyczna kumulacja tuż za rogiem

Piątkowe losowanie Eurojackpot przyciągnęło tłumy graczy z całej Europy. Wszystko za sprawą gigantycznej kumulacji, która po raz drugi w tym tygodniu nie została rozbita. Mimo to padła imponująca liczba wysokich wygranych. Najwięcej powodów do radości mają gracze z Niemiec, którym przypadła większość najwyższych nagród. Nasi zachodni sąsiedzi zgarnęli aż 10 z 16 najwyższych wygranych tego losowania. W gronie szczęśliwców znaleźli się również Polacy. Dwóch graczy z naszego kraju trafiło wygrane czwartego stopnia warte ponad 400 tys. zł każda.

Jakie liczby wylosowano?

W piątek, 20 lutego, podczas losowania nr 645 w Eurojackpot wylosowano liczby:

11, 17, 23, 36, 40 oraz 5 i 6.

Wyniki losowania w Europie

Piątkowe losowanie Eurojackpot nie przyniosło rozbicia kumulacji, padło jednak aż siedem wygranych drugiego stopnia o wartości 314 298,90 euro każda. Odnotowano je w Niemczech, Hiszpanii i na Słowacji. Wylosowano również dziewięć wygranych trzeciego stopnia wartych 137 861,10 euro każda. Szczęście dopisało graczom z Niemiec, Norwegii, Szwecji i Finlandii.

Wygrane w Polsce

Polacy również mają powody do zadowolenia. Najwyższą wygraną w naszym kraju była nagroda czwartego stopnia. Szczęście uśmiechnęło się do dwóch graczy, a każdy z nich wzbogacił się o 419 695,50 zł.

W Polsce odnotowano również:

43 wygrane piątego stopnia po 1 064,00 zł,

84 wygrane szóstego stopnia po 623,60 zł,

78 wygranych siódmego stopnia po 408,30 zł,

1 079 wygranych ósmego stopnia po 102,20 zł,

1 588 wygranych dziewiątego stopnia po 73,90 zł,

3 242 wygrane dziesiątego stopnia po 68,00 zł,

5 304 wygrane jedenastego stopnia po 52,80 zł,

21 747 wygranych dwunastego stopnia po 38,50 zł.

Czeka 280 milionów

Piątkowe losowanie nie przyniosło rozbicia kumulacji, co oznacza, że pula rośnie o kolejne 60 mln zł. Obecnie do wygrania jest gigantyczna suma w wysokości 280 mln zł.

Kolejne losowanie odbędzie się we wtorek, 24 lutego, między godziną 20:00 a 21:00. Wyniki będą dostępne tuż po zakończeniu losowania.

Tegoroczne najwyższe wygrane w Polsce

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot, które padły w Polsce w 2026 roku:

362 256,20 zł – 17 lutego, Gdynia

362 256,20 zł – 17 lutego, Biała Podlaska

337 243,90 zł – 10 lutego, Janikowo

337 243,90 zł – 10 lutego, lotto.pl

694 151,90 zł – 6 lutego, Zawiercie

559 602,40 zł – 3 lutego, Kraków

181 114,60 zł – 30 stycznia, Józefów

181 114,60 zł – 30 stycznia, Konin

181 114,60 zł – 30 stycznia, Podłęże

181 114,60 zł – 30 stycznia, Kolsko

297 617,70 zł – 27 stycznia, Grójec

297 617,70 zł – 27 stycznia, Stargard

1 725 564,80 zł – 23 stycznia, Bytom

1 725 564,80 zł – 23 stycznia, Legnica

698 985,80 zł – 20 stycznia, Wójcin

273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia

273 861,70 zł – 16 stycznia, Busko-Zdrój

273 861,70 zł – 16 stycznia, Choszczno

291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew

291 841,50 zł – 6 stycznia, Błaziny Dolne

296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław

296 712,70 zł – 2 stycznia, Tomaszów Mazowiecki

296 712,70 zł – 2 stycznia, Piła

FAQ – najczęściej zadawane pytania o Eurojackpot

Jakie są zasady gry w Eurojackpot?

Gracz wybiera 5 liczb z 50 oraz 2 liczby dodatkowe z 12. Aby wygrać główną nagrodę, trzeba trafić wszystkie 7 liczb. Eurojackpot ma 12 stopni wygranych i uczestniczy w nim 19 krajów, w tym Polska.

Ile można wygrać w Eurojackpot?

Minimalna pula I stopnia to 10 mln euro, a maksymalna 120 mln euro. Łączna pula wygranych niższych stopni obejmuje miliony euro, dzięki 12 stopniom wygranych.

Kiedy odbywają się losowania?

Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy piątek o godz. 20:00 oraz w każdy wtorek o godz. 20:15.

Gdzie można zagrać w Eurojackpot?

Zakłady można składać w kolekturach LOTTO lub online za pośrednictwem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.

Ilu krajów bierze udział w Eurojackpot?

Obecnie w Eurojackpot uczestniczy 19 krajów europejskich, w tym Polska.

