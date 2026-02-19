Mini Lotto znów sypnęło pieniędzmi. Prawie 10 tys. wygranych w jednym losowaniu

Ten tydzień jest wyjątkowo szczęśliwy dla graczy Mini Lotto. W poniedziałek główna wygrana o wartości ponad 460 tys. zł, a we wtorek aż dwie „piątki” – każda warta ponad ćwierć miliona. I tak w zasadzie jest każdego tygodnia, bo w Mini Lotto nagrody po prostu się sypią.
Wyniki – 18.02.2026
Podczas środowego losowania Mini Lotto nr 7234 wylosowano następujące liczby:
21, 23, 26, 33, 35
Prawie 10 tys. szczęśliwych kuponów
Środowe losowanie Mini Lotto co prawda nie przyniosło głównej wygranej, ale szczęście dopisało prawie 9 872 graczom.
Wygrane:
- 268 „czwórek” – każda po 1 447,70 zł
- 9 604 „trójek” – każda po 60,60 zł
Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w czwartek, 19 lutego 2026 roku, o godzinie 22:00.
Najwyższe wygrane lutego 2026
Jak dotąd w lutym najwyższa wygrana padła 14 lutego w Żarach (ul. Grunwaldzka 13). Gracz, który zagrał systemem 8 z 42, wygrał 595 233,60 zł.
Drugą najwyższą kwotę – 491 631,60 zł – odnotowano 6 lutego w Bielsku-Białej przy ul. Mostowej 5.
Na trzecim miejscu znalazła się wygrana w wysokości 479 663,60 zł, która padła 12 lutego w Kalwarii Zebrzydowskiej (ul. Jagiellońska 60D). Zwycięzca zagrał systemem 8 z 42.
Fenomen „małego lotka”
Mini Lotto to jedna z najstarszych gier liczbowych w Polsce. Jej historia sięga 1976 r., kiedy to pojawiła się pod nazwą „Express Lotek”. Nazwa Mini Lotto obowiązuje od 2009 r. Początkowo losowania odbywały się raz w tygodniu, a dziś gracze mają szansę na wygraną aż siedem dni w tygodniu.
Szczegóły gry
Mini Lotto to gra, w której losuje się 5 z 42 liczb, a gracze mają szansę wygrać atrakcyjne nagrody przy stosunkowo niskim koszcie gry. Szanse na trafienie „piątki” w Mini Lotto wynoszą 1 do 850 668, co sprawia, że gra jest bardziej przystępna niż inne losowania, w których liczby są trudniejsze do trafienia.
