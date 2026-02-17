Dwóch Polaków z wysokimi wygranymi w Eurojackpot. Oto wyniki losowania

Wtorkowe losowanie Eurojackpot znów nie przyniosło rozbicia gigantycznej kumulacji. Padło jednak wiele wysokich wygranych. Najwięcej powodów do radości ma gracz z Niemiec, któremu przypadła nagroda drugiego stopnia o wartości ponad 1,5 mln euro. W gronie szczęśliwców znaleźli się również Polacy. Dwóch graczy z naszego kraju trafiło wygrane czwartego stopnia warte ponad 350 tys. zł każda.

Jakie liczby wylosowano?

We wtorek, 17 lutego, podczas losowania nr 644 w Eurojackpot wylosowano liczby:

8, 23, 39, 40, 44 oraz 6 i 7.

Wyniki losowania w Europie

Wtorkowe losowanie Eurojackpot nie przyniosło rozbicia kumulacji, padła jednak wygrana drugiego stopnia o wartości 1 537 614,30 euro. Odnotowano ją w Niemczech. Wylosowano również trzy wygrane trzeciego stopnia warte 289 047,60 euro każda. Jedna padła w Niemczech, druga w Grecji, a trzecia w Finlandii.

Wygrane w Polsce

Polacy również mają powody do zadowolenia. Najwyższą wygraną w naszym kraju była nagroda czwartego stopnia. Szczęście uśmiechnęło się do dwóch graczy, a każdy z nich wzbogacił się o 362 256,20 zł.

W Polsce odnotowano również:

29 wygranych piątego stopnia po 1 457,70 zł,

62 wygrane szóstego stopnia po 725,10 zł,

62 wygrane siódmego stopnia po 532,40 zł,

776 wygranych ósmego stopnia po 110,70 zł,

1 163 wygrane dziewiątego stopnia po 88,40 zł,

2 505 wygranych dziesiątego stopnia po 77,50 zł,

4 378 wygranych jedenastego stopnia po 53,50 zł,

17 089 wygranych dwunastego stopnia po 42,10 zł.

Czeka 220 milionów

Wtorkowe losowanie nie przyniosło rozbicia kumulacji, co oznacza, że pula rośnie. Obecnie do wygrania jest gigantyczna suma w wysokości 220 mln zł.

Kolejne losowanie odbędzie się w piątek, 20 lutego, między godziną 20:00 a 21:00. Wyniki będą dostępne tuż po zakończeniu losowania.

Tegoroczne najwyższe wygrane w Polsce

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot, które padły w Polsce w 2026 roku:

337 243,90 zł – 10 lutego, Janikowo

337 243,90 zł – 10 lutego, lotto.pl

694 151,90 zł – 6 lutego, Zawiercie

559 602,40 zł – 3 lutego, Kraków

181 114,60 zł – 30 stycznia, Józefów

181 114,60 zł – 30 stycznia, Konin

181 114,60 zł – 30 stycznia, Podłęże

181 114,60 zł – 30 stycznia, Kolsko

297 617,70 zł – 27 stycznia, Grójec

297 617,70 zł – 27 stycznia, Stargard

1 725 564,80 zł – 23 stycznia, Bytom

1 725 564,80 zł – 23 stycznia, Legnica

698 985,80 zł – 20 stycznia, Wójcin

273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia

273 861,70 zł – 16 stycznia, Busko-Zdrój

273 861,70 zł – 16 stycznia, Choszczno

291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew

291 841,50 zł – 6 stycznia, Błaziny Dolne

296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław

296 712,70 zł – 2 stycznia, Tomaszów Mazowiecki

296 712,70 zł – 2 stycznia, Piła

FAQ – najczęściej zadawane pytania o Eurojackpot

Jakie są zasady gry w Eurojackpot?

Gracz wybiera 5 liczb z 50 oraz 2 liczby dodatkowe z 12. Aby wygrać główną nagrodę, trzeba trafić wszystkie 7 liczb. Eurojackpot ma 12 stopni wygranych i uczestniczy w nim 19 krajów, w tym Polska.

Ile można wygrać w Eurojackpot?

Minimalna pula I stopnia to 10 mln euro, a maksymalna 120 mln euro. Łączna pula wygranych niższych stopni obejmuje miliony euro, dzięki 12 stopniom wygranych.

Kiedy odbywają się losowania?

Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy piątek o godz. 20:00 oraz w każdy wtorek o godz. 20:15.

Gdzie można zagrać w Eurojackpot?

Zakłady można składać w kolekturach LOTTO lub online za pośrednictwem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.

Ilu krajów bierze udział w Eurojackpot?

Obecnie w Eurojackpot uczestniczy 19 krajów europejskich, w tym Polska.

