Dwóch Polaków z wysokimi wygranymi w Eurojackpot. Oto wyniki losowania

Wtorkowe losowanie Eurojackpot znów nie przyniosło rozbicia gigantycznej kumulacji. Padło jednak wiele wysokich wygranych. Najwięcej powodów do radości ma gracz z Niemiec, któremu przypadła nagroda drugiego stopnia o wartości ponad 1,5 mln euro. W gronie szczęśliwców znaleźli się również Polacy. Dwóch graczy z naszego kraju trafiło wygrane czwartego stopnia warte ponad 350 tys. zł każda.
Jakie liczby wylosowano?
We wtorek, 17 lutego, podczas losowania nr 644 w Eurojackpot wylosowano liczby:
8, 23, 39, 40, 44 oraz 6 i 7.
Wyniki losowania w Europie
Wtorkowe losowanie Eurojackpot nie przyniosło rozbicia kumulacji, padła jednak wygrana drugiego stopnia o wartości 1 537 614,30 euro. Odnotowano ją w Niemczech. Wylosowano również trzy wygrane trzeciego stopnia warte 289 047,60 euro każda. Jedna padła w Niemczech, druga w Grecji, a trzecia w Finlandii.
Wygrane w Polsce
Polacy również mają powody do zadowolenia. Najwyższą wygraną w naszym kraju była nagroda czwartego stopnia. Szczęście uśmiechnęło się do dwóch graczy, a każdy z nich wzbogacił się o 362 256,20 zł.
W Polsce odnotowano również:
- 29 wygranych piątego stopnia po 1 457,70 zł,
- 62 wygrane szóstego stopnia po 725,10 zł,
- 62 wygrane siódmego stopnia po 532,40 zł,
- 776 wygranych ósmego stopnia po 110,70 zł,
- 1 163 wygrane dziewiątego stopnia po 88,40 zł,
- 2 505 wygranych dziesiątego stopnia po 77,50 zł,
- 4 378 wygranych jedenastego stopnia po 53,50 zł,
- 17 089 wygranych dwunastego stopnia po 42,10 zł.
Czeka 220 milionów
Wtorkowe losowanie nie przyniosło rozbicia kumulacji, co oznacza, że pula rośnie. Obecnie do wygrania jest gigantyczna suma w wysokości 220 mln zł.
Kolejne losowanie odbędzie się w piątek, 20 lutego, między godziną 20:00 a 21:00. Wyniki będą dostępne tuż po zakończeniu losowania.
Tegoroczne najwyższe wygrane w Polsce
Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot, które padły w Polsce w 2026 roku:
- 337 243,90 zł – 10 lutego, Janikowo
- 337 243,90 zł – 10 lutego, lotto.pl
- 694 151,90 zł – 6 lutego, Zawiercie
- 559 602,40 zł – 3 lutego, Kraków
- 181 114,60 zł – 30 stycznia, Józefów
- 181 114,60 zł – 30 stycznia, Konin
- 181 114,60 zł – 30 stycznia, Podłęże
- 181 114,60 zł – 30 stycznia, Kolsko
- 297 617,70 zł – 27 stycznia, Grójec
- 297 617,70 zł – 27 stycznia, Stargard
- 1 725 564,80 zł – 23 stycznia, Bytom
- 1 725 564,80 zł – 23 stycznia, Legnica
- 698 985,80 zł – 20 stycznia, Wójcin
- 273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia
- 273 861,70 zł – 16 stycznia, Busko-Zdrój
- 273 861,70 zł – 16 stycznia, Choszczno
- 291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew
- 291 841,50 zł – 6 stycznia, Błaziny Dolne
- 296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław
- 296 712,70 zł – 2 stycznia, Tomaszów Mazowiecki
- 296 712,70 zł – 2 stycznia, Piła
FAQ – najczęściej zadawane pytania o Eurojackpot
Jakie są zasady gry w Eurojackpot?
Gracz wybiera 5 liczb z 50 oraz 2 liczby dodatkowe z 12. Aby wygrać główną nagrodę, trzeba trafić wszystkie 7 liczb. Eurojackpot ma 12 stopni wygranych i uczestniczy w nim 19 krajów, w tym Polska.
Ile można wygrać w Eurojackpot?
Minimalna pula I stopnia to 10 mln euro, a maksymalna 120 mln euro. Łączna pula wygranych niższych stopni obejmuje miliony euro, dzięki 12 stopniom wygranych.
Kiedy odbywają się losowania?
Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy piątek o godz. 20:00 oraz w każdy wtorek o godz. 20:15.
Gdzie można zagrać w Eurojackpot?
Zakłady można składać w kolekturach LOTTO lub online za pośrednictwem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.
Ilu krajów bierze udział w Eurojackpot?
Obecnie w Eurojackpot uczestniczy 19 krajów europejskich, w tym Polska.
