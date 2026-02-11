Niemcy zgarniają prawie wszystko. To losowanie Eurojackpot należało do nich

Wtorkowe losowanie Eurojackpot nie przyniosło rozbicia gigantycznej kumulacji. Padło jednak wiele wysokich wygranych.
Najwięcej powodów do radości mieli gracze z Niemiec, którzy zgarnęli zdecydowaną większość najwyższych nagród. W gronie szczęśliwców znaleźli się również Polacy.
Dwóch graczy z naszego kraju trafiło wygrane czwartego stopnia warte ponad 300 tys. złotych każda.
Jakie liczby wylosowano?
We wtorek, 10 lutego, podczas losowania nr 642 w Eurojackpot wylosowano liczby:
12, 19, 34, 39, 47 oraz 4 i 6
Wyniki losowania w Europie
Wtorkowe losowanie Eurojackpot nie przyniosło rozbicia kumulacji, ale to Niemcy zdominowali zestawienie najwyższych wygranych. Graczom zza naszej zachodniej granicy przypadło aż 9 z 11 najwyższych nagród. Podczas losowania padły dwie wygrane drugiego stopnia warte 693 224,10 euro – jedna w Niemczech, druga w Hiszpanii. Odnotowano także dziewięć wygranych trzeciego stopnia, każda o wartości 86 876,90 euro. Jedna z nich padła w Szwecji, a pozostałe osiem w Niemczech.
Wygrane w Polsce
Polacy również mają powody do zadowolenia. Najwyższą wygraną w naszym kraju była nagroda czwartego stopnia. Szczęście uśmiechnęło się do dwóch graczy, a każdy z nich wzbogacił się o 337 243,90 zł. Jedna z wygranych padła w miejscowości Janikowo, drugi zakład został zawarty online.
W Polsce odnotowano również:
- 24 wygrane piątego stopnia po 1 029,10 zł,
- 28 wygranych szóstego stopnia po 676,80 zł,
- 42 wygrane siódmego stopnia po 401,70 zł,
- 795 wygranych ósmego stopnia po 107,10 zł,
- 1 231 wygranych dziewiątego stopnia po 72,90 zł,
- 2 426 wygranych dziesiątego stopnia po 70,40 zł,
- 4 044 wygrane jedenastego stopnia po 53,60 zł,
- 17 177 wygranych dwunastego stopnia po 38,00 zł.
Czeka 130 milionów
Wtorkowe losowanie nie przyniosło rozbicia kumulacji, co oznacza, że pula rośnie. Obecnie do wygrania jest 130 mln zł.
Kolejne losowanie odbędzie się w piątek, 13 lutego, między godziną 20:00 a 21:00. Wyniki będą dostępne tuż po zakończeniu losowania. Czy „trzynastka” okaże się tym razem szczęśliwa – przekonamy się już niebawem.
Tegoroczne najwyższe wygrane w Polsce
Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot, które padły w Polsce w 2026 roku:
- 337 243,90 zł – 10 lutego, Janikowo
- 337 243,90 zł – 10 lutego, lotto.pl
- 694 151,90 zł – 6 lutego, Zawiercie
- 559 602,40 zł – 3 lutego, Kraków
- 181 114,60 zł – 30 stycznia, Józefów
- 181 114,60 zł – 30 stycznia, Konin
- 181 114,60 zł – 30 stycznia, Podłęże
- 181 114,60 zł – 30 stycznia, Kolsko
- 297 617,70 zł – 27 stycznia, Grójec
- 297 617,70 zł – 27 stycznia, Stargard
- 1 725 564,80 zł – 23 stycznia, Bytom
- 1 725 564,80 zł – 23 stycznia, Legnica
- 698 985,80 zł – 20 stycznia, Wójcin
- 273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia
- 273 861,70 zł – 16 stycznia, Busko-Zdrój
- 273 861,70 zł – 16 stycznia, Choszczno
- 291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew
- 291 841,50 zł – 6 stycznia, Błaziny Dolne
- 296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław
- 296 712,70 zł – 2 stycznia, Tomaszów Mazowiecki
- 296 712,70 zł – 2 stycznia, Piła
