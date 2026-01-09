Zmiany na stacjach paliw od 12 stycznia. Tyle zapłacą kierowcy

– Od początku roku wokół ropy dzieje się sporo, jednak polscy kierowcy korzystający z dobrodziejstw świątecznych promocji, nie musieli jak dotąd martwić się cenami paliw – piszą analitycy e-petrol.pl dr Jakub Bogucki i Grzegorz Maziak.

W kwestii ropy eksperci podkreślają, że od początku roku mieliśmy aż nadto zdarzeń wpływających na zmienność na rynku tego surowca. Baryłka ropy Brent jeszcze niedawno taniała pod wpływem oczekiwań większej podaży z Wenezueli, lecz potem odbiła, gdy inwestorzy uznali, że sytuacja w Iranie i Rosji może zacząć podbijać notowania. Analitycy przewidują, że niepewność i zaskoczenie może być w najbliższym czasie codziennością dla handlujących.

Analizując hurtowe ceny paliw, eksperci zwracają uwagę, że olej napędowy osiągnął poziom 4415 zł/m sześc., co stanowi spadek aż o 60 zł w relacji do końcówki ubiegłego tygodnia. Z kolei olej opałowy kosztuje 3216 zł/m sześc., czyli o 17 zł mniej niż na początku roku.

– Nieco mniejsza zmienność dotyczy benzyn: Pb98 kosztuje obecnie 4675 zł/m sześc., co oznacza minimalny spadek o 1 zł. Pb95 notuje cenę 4211 zł/m sześc., obniżając się o 23 zł – wyliczają analitycy e-petrol.pl.

Ceny paliw w przyszłym tygodniu

Ile tankujący zapłacą w przyszłym tygodniu na stacjach paliw? Na okres 12-18 stycznia br. eksperci prognozują względnie stabilną sytuację cenową na stacjach, bez gwałtownych zmian w porównaniu z początkiem miesiąca. Benzyna Pb98 powinna kosztować od 6,38 do 6,50 zł za litr, a jej popularniejsza odmiana Pb95 według prognoz będzie sprzedawana w przedziale 5,64–5,75 zł/l. W przypadku oleju napędowego ceny mają kształtować się na poziomie 5,90–6,01 zł za litr, co oznacza utrzymanie diesla blisko psychologicznej granicy 6 zł, z możliwymi drobnymi korektami w dół lub w górę w zależności od stacji. Autogaz pozostanie także na poziomach nieodległych od aktualnych cen. Analitycy przewidują, że paliwo to uplasuje się w zakresie 2,63–2,70 zł/l, charakteryzując się niewielką zmiennością.

