Ci emeryci mogą liczyć na dodatkowe pieniądze. Wypłaty już od 15 lutego

Tradycyjnie w połowie lutego urzędy skarbowe udostępnią wstępnie wypełnione deklaracje podatkowe za 2025 roku. Warto sprawdzić, czy wszystko się zgadza i dowiedzieć się, czy przysługuje nam zwrot podatku. Jak zauważa „Fakt”, najliczniejszą grupą, która może liczyć na dodatkowy zastrzyk gotówki są seniorzy, których emerytura nie przekroczyła w zeszłym roku poziomu 2200 zł brutto miesięcznie. Od połowy przyszłego miesiąca wypłacany będzie zwrot PIT od tzw. trzynastek i czternastek.

Jak podaje dziennik, zwrotpodatku z „trzynastek” i „czternastek” może wynieść prawie 400 zł, o ile senior nie będzie korzystać z dodatkowych ulg podatkowych. W takiej sytuacji znajdą się seniorzy, których świadczenie wyniosło wspomniane 2200 zł brutto miesięcznie. W przypadku osób z emeryturą bądź rentą na poziomie 1500 zł brutto miesięcznie zwrot wyniesie ponad 200 zł, a wśród osób ze świadczeniem na poziomie 2400 zł brutto miesięcznie będzie to ok. 140 zł.

Kto nie otrzyma zwrotu podatku?

Jak zauważa „Fakt”, z roku na rok coraz mniej osób może liczyć na zwrot PIT od „trzynastek” i „czternastek”. Ma to związek z faktem, iż każda waloryzacja podnosi emerytury i renty, za to kwota wolna od podatku nie zmienia się.

Zwrotu nie otrzymają m.in. osoby, które złożyły w ZUS wniosek EPD-21 o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku. W takiej sytuacji od trzynastki i czternastki w 2025 roku nie została potrącona zaliczka, a dodatki zostały wypłacone w wyższej kwocie.

Jak wspomniano, fiskus udostępni zeznania podatkowe 15 lutego. Im szybciej seniorzy sprawdzą, a następnie zaakceptują swojej zeznanie, tym szybciej otrzymają zwrot podatku. Co prawda przepisy zakładają, że urzędy skarbowe mają 45 dni na dokonanie zwrotu, ale praktyka pokazuje, że pieniądze docierają do uprawnionych nawet po kilku dniach.

Czas na rozliczenie się z fiskusem mija 30 kwietnia. W tym miesiącu po raz kolejny zostanie wypłacona 13. emerytura. Najprawdopodobniej pół roku później wypłacone zostaną „czternastki”.

