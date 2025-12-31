Trzynastka 2026 coraz bliżej. Znamy prognozowaną wysokość świadczenia

ZUS już wkrótce przekaże seniorom kolejną, coroczną trzynastą emeryturę. Wiadomo, kiedy świadczenie zostanie wypłacone, a pierwsze prognozy pozwalają też oszacować jego wysokość. Z trzynastki skorzysta ponad 6,4 mln emerytów i blisko 2 mln rencistów w ZUS oraz prawie milion osób pobierających świadczenia z KRUS. Wszyscy otrzymują je w kwocie emerytury minimalnej, dlatego to właśnie jej wysokość będzie kluczowa dla 13. emerytury w 2026 roku.

Emerytura minimalna

Obecnie emerytura minimalna wynosi 1878,91 zł, jednak marcowa waloryzacja znacząco podniesie tę stawkę. Według wstępnych wyliczeń przytaczanych przez portal infor.pl, w 2026 roku minimalne świadczenie ma sięgnąć około 1971 zł brutto. To blisko 100 zł więcej niż obecnie. Podwyżka wynika z prognoz waloryzacji na poziomie 4,8–4,9 proc., co przekłada się na orientacyjną kwotę 1970,98 zł brutto.

Tyle też ma wynieść przyszłoroczna trzynasta emerytura, ponieważ jest ona równa emeryturze minimalnej — niezależnie od tego, ile wynosi podstawowe świadczenie danego seniora. Ostateczna kwota „na rękę” będzie jednak zróżnicowana. Niższe potrącenia obejmą osoby pobierające miesięcznie do 2500 zł, a wyższe — seniorów przekraczających ten próg. Dokładnych kwot netto będzie można oczekiwać dopiero po potwierdzeniu stawki minimalnej i sprawdzeniu indywidualnych rozliczeń podatkowych.

Termin wypłat

Jeśli chodzi o termin wypłat, wszystko wskazuje na to, że ZUS zastosuje harmonogram znany z poprzednich lat. Oznacza to, że pieniądze trafią do emerytów wraz z kwietniowymi świadczeniami, wysyłanymi w standardowych terminach: 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Dopóki nie pojawią się nowe decyzje, należy przyjąć, że grafik pozostanie bez zmian.

Nie każdy senior otrzyma jednak dodatkowe świadczenie. Wyłączone z wypłat pozostają osoby pełniące funkcje sędziów lub prokuratorów w stanie spoczynku, a także ci emeryci, których wypłata została zawieszona na dzień 31 marca 2026 r. ZUS może czasowo wstrzymać świadczenie m.in. wtedy, gdy osoba pobierająca wcześniejszą emeryturę pracuje i osiąga dochody przekraczające 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia — obecnie 11 403,30 zł brutto.

