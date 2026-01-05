Jak zbudować autorytet i szacunek w oczach pracowników? Poznaj 3 kroki

Niestety, rzeczywistość jest dużo bardziej brutalna. Stanowisko może dać ci zakres władzy, ale nie daje autorytetu. Może sprawić, że będą wykonywać twoje polecenia, ale nie sprawi, że będą za Tobą podążać.

Piszę o tym, bo od wielu lat pracuję z właścicielami firm i kadrą zarządzającą, i raz po raz widzę ten sam schemat: „Przecież powiedziałem! Czemu oni mnie nie słuchają?!”.

Dobra wiadomość jest taka, że autorytet i szacunek można zbudować świadomie, krok po kroku. Poniżej pokazuję trzy konkretne obszary, o które warto zadbać, jeśli chcesz, aby ludzie naprawdę za Tobą szli, a nie tylko „wykonywali robotę”.