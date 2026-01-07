Wraz z mrozami rośnie ryzyko kar. Ważny obowiązek dla właścicieli

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w całym kraju przypominają o obowiązku zabezpieczenia wodomierzy przed niskimi temperaturami. Dotyczy to właścicieli i zarządców nieruchomości, w tym również altan działkowych oraz terenów budowy. Brak odpowiedniej ochrony może prowadzić do poważnych uszkodzeń instalacji i kosztownych napraw, za które odpowiedzialność ponosi użytkownik.

Zamarzanie wodociągów

Wadowickie i gliwickie wodociągi zwracają uwagę, że wodomierze zamontowane w studzienkach, nieogrzewanych piwnicach czy altanach są szczególnie narażone na zamarzanie. Temperatura w miejscach, gdzie znajdują się urządzenia pomiarowe, powinna wynosić co najmniej +4°C. Jej spadek może doprowadzić do rozszczelnienia instalacji, zalania pomieszczeń, a nawet przerw w dostawie wody.

Zakłady wodociągowe zalecają stosowanie izolacji z materiałów takich jak styropian, wełna mineralna, maty termoizolacyjne czy nawet stare koce. W budynkach należy również sprawdzić stan okien i drzwi, a w studzienkach — szczelność pokryw i usunąć zalegającą wodę. Dobrze zabezpieczony wodomierz ogranicza ryzyko zamarznięcia, a tym samym awarii całej instalacji.

Obowiązek dbałości o prawidłowe działanie wodomierza wynika wprost z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. Odbiorca usług odpowiada za stan instalacji i przyłączy, chyba że umowa z przedsiębiorstwem stanowi inaczej. Dotyczy to zarówno właścicieli domów jednorodzinnych, jak i wspólnot czy spółdzielni mieszkaniowych.

Konsekwencje awarii

Niedopełnienie obowiązku może prowadzić do szeregu problemów. Zamarznięta woda może uszkodzić mechanizm wodomierza, powodując brak wskazań lub niewłaściwe odczyty. Pęknięcia obudowy czy wycieki mogą skutkować zalaniem pomieszczeń i dodatkowymi stratami finansowymi. W skrajnych przypadkach następuje całkowita blokada przepływu, uniemożliwiająca korzystanie z instalacji.

Jeśli wodomierz główny ulegnie uszkodzeniu i będzie działał nieprawidłowo, przedsiębiorstwo wodociągowe rozliczy zużycie na podstawie średniej z trzech miesięcy poprzedzających awarię. Gdy dane te nie są dostępne, stosuje się analogiczny okres z poprzedniego roku lub średnią miesięczną z roku wcześniejszego. Takie sytuacje często skutkują niekorzystnym dla odbiorcy naliczeniem należności.

Przedsiębiorstwa podkreślają, że właściwe zabezpieczenie wodomierza to obowiązek, który chroni nie tylko instalację, ale także portfel odbiorcy. Wraz z zapowiadanymi mrozami apelują o jak najszybszą weryfikację stanu urządzeń pomiarowych.

