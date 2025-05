Nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości. Te urządzenia będą musiały zniknąć

Właściciele lub zarządcy nieruchomości muszą zamienić stare ciepłomierze, podzielniki kosztów ogrzewania i wodomierze do pomiaru ciepłej wody użytkowej na nowe urządzenia. Zgodnie z nowelizacją ustawy o efektywności energetycznej z 20 kwietnia 2021 roku, konieczne będzie zainstalowanie urządzeń umożliwiających zdalny odczyt. Zmiana ma na celu poprawę efektywności energetycznej, a także dokładniejszą kontrolę zużycia mediów.

Nowy obowiązek dla właścicieli mieszkań

Zgodnie z Prawem energetycznym, obowiązkowi wymiany podlegają wszystkie urządzenia zamontowane przed 22 maja 2021 roku. Właściciele lub zarządcy nieruchomości mają na to czas do 1 stycznia 2027 roku. Po tym terminie brak odpowiedniego urządzenia będzie skutkował karą. Ustawodawca przewidział grzywnę w wysokości do 10 tys. zł, a nawet karę aresztu i ograniczenia wolności.

Jak zauważa "Fakt", formalnie wymina liczników jest bezpłatna. Koszty pokrywane są w ramach opłat eksploatacyjnych – znajdują się w comiesięcznych rachunkach, jako część tzw. kosztów stałych. Właściciel nie otrzyma więc osobnej faktury, poniesie jednak realne obciążenie finansowe. Najprostsze przypadki oznaczają wydatek rzędu 300 zł za jedno mieszkanie, jednak suma ta może być wyższa w lokalach z dodatkowymi pionami wodnymi lub pozbawionych wcześniejszego opomiarowania. W takich przypadkach może być konieczna instalacja większej liczby urządzeń, co znacząco podnosi koszty.

Zwolnieni z wymiany są właściciele, którzy posiadają już liczniki ze zdalnym odczytem lub dla których wymiana byłaby nieopłacalna.

Pod koniec ubiegłego roku minister spraw wewnętrznych i administracji podpisał rozporządzenie, które wprowadza obowiązek instalacji czujników dymu w nowych oraz istniejących budynkach mieszkalnych. Rozporządzenie ma na celu wprowadzenie zmian w dwóch obszarach funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej budynków. W pierwszym obszarze zmiana polega na określeniu obowiązku stosowania odpowiednich urządzeń wykrywających zagrożenia związane z pożarem lub uwolnieniem tlenku węgla. Nadrzędnym celem tej zmiany jest ograniczenie liczby ofiar śmiertelnych i osób rannych w pożarach oraz zatruć tlenkiem węgla (czadem). Zmiana w drugim obszarze dotyczy wprowadzenia obowiązku odpowiedniego oznaczenia miejsc połączenia ściany oddzielenia przeciwpożarowego ze ścianą zewnętrzną oraz z dachem w wielkopowierzchniowych budynkach handlowych, produkcyjnych oraz magazynowych. Oznaczenie tych miejsc w sposób wskazany w rozporządzeniu umożliwi strażakom natychmiastową identyfikację przebiegu granic stref pożarowych w budynku, a to w konsekwencji pozwoli na podjęcie bardziej efektywnych działań gaśniczych i ograniczanie możliwości rozprzestrzenienia się pożaru do sąsiednich stref pożarowych.

Czujki od połowy przyszłego roku

Termin wprowadzenia obowiązku zaplanowano na 30 czerwca 2026 roku. W przypadku lokali mieszkalnych i ich pomieszczeń, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego oraz użytkowanych jako takie lokale lub pomieszczenia w dniu wejścia w życie rozporządzenia, wymagania instalowania autonomicznych czujek dymu i autonomicznych czujek tlenku węgla obowiązywać mają od 1 stycznia 2030 roku. W pozostałych przypadkach (nowo wznoszone budynki mieszkalne oraz pomieszczenia mieszkalne lub jednostki mieszkalne przeznaczone do świadczenia usług hotelarskich) obowiązki dotyczące instalowania autonomicznych czujek dymu i autonomicznych czujek tlenku węgla należy spełnić po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia.

