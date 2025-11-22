Ci seniorzy otrzymają w 2026 r. niemal 7 tys. zł. Jest kluczowy warunek

Od stycznia tego roku obowiązuje ustawa dotycząca przyznawania tzw. świadczenia honorowego. Zastąpiła ona funkcjonujący przez ponad 50 lat pozaustawowy mechanizm przyznawania tego dodatku.

Świadczenie honorowe w Polsce. Dla kogo ponad 6,5 tys. zł?

Obecna wysokość świadczenia to 6 589,67 zł brutto. Przysługuje ono osobom, które mają obywatelstwo polskie, ukończyły 100 lat i mają prawo np. do emerytury lub renty. Takim osobom dodatek przyznawany jest z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku. Decyzję w sprawie przyznania dodatku 100-latek otrzyma od instytucji, która wypłaca podstawowe świadczenie. Jeśli senior ma prawo do świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez dwie różne instytucje, świadczenie honorowe przyzna i będzie wypłacał ZUS.

Świadczenie honorowe może być przyznane na wniosek jedynie w przypadku osób, które nie mają prawa do własnej emerytury czy renty, ale mają obywatelstwo polskie, ukończyły 100 lat oraz miały centrum interesów osobistych lub gospodarczych w Polsce przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia.

Warto podkreślić, że liczba uprawnionych do świadczenia honorowego z roku na rok rośnie. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że obecnie dodatek pobiera ok. 3,6 tys. osób w Polsce. To niemal dwa razy więcej niż w 2018 roku, kiedy to uprawnionych było ok. 1,9 tys. seniorów. Prognozy wskazują, że w ciągu najbliższych 15 lat liczba uprawnionych przekroczy 20 tys. osób.

Wspomniana ustawa zagwarantowała coroczną waloryzację świadczenia, która – podobnie jak podwyżka rent i emerytur – następować będzie wraz z początkiem marca. Z dotychczasowych szacunków wynika, że waloryzacja w przyszłym roku sięgnie 4,9 proc. Świadczenie honorowe wzrosłoby wówczas do kwoty 6 911,63 zł brutto miesięcznie.

