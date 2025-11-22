Ci seniorzy otrzymają w 2026 r. niemal 7 tys. zł. Jest kluczowy warunek
Udostępnijdodaj Skomentuj

Ci seniorzy otrzymają w 2026 r. niemal 7 tys. zł. Jest kluczowy warunek

Dodano: 
Emeryt trzymający w ręku pieniądze
Emeryt trzymający w ręku pieniądze Źródło: Shutterstock / Andrzej Rostek
Od niemal roku obowiązuje ustawa ws. świadczenia honorowego. W 2026 roku dodatek ten wzrośnie do kwoty niemal 7 tys. zł. By go otrzymać trzeba spełniać jeden kluczowy warunek.

Od stycznia tego roku obowiązuje ustawa dotycząca przyznawania tzw. świadczenia honorowego. Zastąpiła ona funkcjonujący przez ponad 50 lat pozaustawowy mechanizm przyznawania tego dodatku.

Świadczenie honorowe w Polsce. Dla kogo ponad 6,5 tys. zł?

Obecna wysokość świadczenia to 6 589,67 zł brutto. Przysługuje ono osobom, które mają obywatelstwo polskie, ukończyły 100 lat i mają prawo np. do emerytury lub renty. Takim osobom dodatek przyznawany jest z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku. Decyzję w sprawie przyznania dodatku 100-latek otrzyma od instytucji, która wypłaca podstawowe świadczenie. Jeśli senior ma prawo do świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez dwie różne instytucje, świadczenie honorowe przyzna i będzie wypłacał ZUS.

Świadczenie honorowe może być przyznane na wniosek jedynie w przypadku osób, które nie mają prawa do własnej emerytury czy renty, ale mają obywatelstwo polskie, ukończyły 100 lat oraz miały centrum interesów osobistych lub gospodarczych w Polsce przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia.

Warto podkreślić, że liczba uprawnionych do świadczenia honorowego z roku na rok rośnie. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że obecnie dodatek pobiera ok. 3,6 tys. osób w Polsce. To niemal dwa razy więcej niż w 2018 roku, kiedy to uprawnionych było ok. 1,9 tys. seniorów. Prognozy wskazują, że w ciągu najbliższych 15 lat liczba uprawnionych przekroczy 20 tys. osób.

Wspomniana ustawa zagwarantowała coroczną waloryzację świadczenia, która – podobnie jak podwyżka rent i emerytur – następować będzie wraz z początkiem marca. Z dotychczasowych szacunków wynika, że waloryzacja w przyszłym roku sięgnie 4,9 proc. Świadczenie honorowe wzrosłoby wówczas do kwoty 6 911,63 zł brutto miesięcznie.

Czytaj też:
Ma prawie 100 lat i wciąż szuka pracy. Zdradził sekret swojej formyCzytaj też:
Od 1 grudnia ważna zmiana dla wielu emerytów. Chodzi o pieniądze

Źródło: ZUS