Zaostrza się walka o przejęcie właściciela TVN. Faworytem przyjaciel Trumpa

Z informacji przekazywanych przez amerykańskie media wynika, że Warner Bros. Discovery, do którego należy m.in. TVN, może zmienić właściciela jeszcze w tym roku. Jak poinformował Reuters, ofertę zakupu złożyli Paramount Skydance, Netflix i Comcast.

Przyjaciel Trumpa faworytem?

Paramount Skydance, właściciel m.in. telewizji CBS miał złożyć ofertę zakupu całego konglomeratu. Z kolei Comcast (właściciel m.in. telewizji NBC) jest zainteresowany tylko częścią spółki zawierającą studia filmowe i telewizyjne oraz platformy streamingowe (HBO Max), bez należących do Warner Bros. Discovery kanałów telewizyjnych, takich jak CNN, TNT oraz TVN. Netflix również zabiega o studia oraz działalność streamingową.

„New York Times" zwraca uwagę, że każdy wariant transakcji doprowadzi do wielkich przetasowań na rynku mediów i rozrywki, doprowadzając do fuzji największych kanałów telewizyjnych, studiów filmowych i platform streamingowych.

Według dziennika faworytem do przejęcia koncernu jest Paramount Skydance. Jego oferta wspierana jest przez głównego akcjonariusza miliardera i współzałożyciela Oracle Larry'ego Ellisona, który należy do najbogatszych ludzi na świecie. Gdyby scenariusz ten się zrealizował natychmiast pojawią się pytania o linię redakcyjną CNN, ale też TVN24. Powód? Rodzina Ellisonów powiązana jest z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Media oceniają, że wariant ten jest faworyzowany przez Biały Dom, od którego będzie zależeć zgoda na transakcję.

Warner Bros. Discovery przed miesiącem ogłosił, że rozpoczął przegląd opcji strategicznych w związku z zainteresowaniem wykazywanym przez potencjalnych nabywców. – Przegląd strategicznych opcji w celu maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy to nic innego niż oficjalne już wystawienie firmy na sprzedaż" – komentował w rozmowie z „Presserwisem" Marek Sowa, ekspert rynku mediów.

