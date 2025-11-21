Kursy walut 21 listopada 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?

To nie jest dobry dzień dla złotego. Po czwartkowym osłabieniu głównych walut piątkowe notowania przynoszą pełne odbicie całej „wielkiej czwórki”. Wszystkie analizowane waluty – dolar, euro, frank i funt – umacniają się wobec złotego.

Najmocniejszy ruch wzrostowy wykonuje dziś frank szwajcarski i to on jest zdecydowanym liderem dzisiejszych zwyżek. Zaraz za nim plasuje się dolar, który wyraźnie zyskuje na wartości.

Analiza dnia – 21 listopada

Dolar amerykański (USD) – wyraźne umocnienie

Dzisiejszy kurs USD wynosi 3,6868 zł, co oznacza wzrost o 0,0184 zł względem czwartku (3,6684 zł). To drugi z rzędu mocniejszy ruch w górę i najwyższy kurs dolara w tym tygodniu.

Euro (EUR) – silne odbicie po czwartkowym spadku

Euro kosztuje dziś 4,2489 zł, czyli o 0,0200 zł więcej niż wczoraj (4,2289 zł). Wspólna waluta odrabia czwartkowy spadek i wraca w okolice poziomów ze środy.

Frank szwajcarski (CHF) – najmocniejszy wzrost dnia

Dzisiejszy kurs franka to 4,5768 zł, co stanowi wzrost o 0,0230 zł względem czwartku (4,5538 zł). To największy dzienny ruch w górę spośród wszystkich walut – frank po kilku dniach osłabienia odbija najmocniej.

Funt szterling (GBP) – stabilny wzrost

Funt kosztuje dziś 4,8154 zł, czyli o 0,0177 zł więcej niż wczoraj (4,7977 zł). Brytyjska waluta wraca powyżej 4,81 zł, zbliżając się do poziomów z początku tygodnia.

Podsumowanie dnia – 21 listopada

USD – wyraźne umocnienie, +0,50 proc.

EUR – mocny wzrost, +0,47 proc.

CHF – najmocniejsze odbicie dnia, +0,51 proc.

GBP – solidny wzrost, +0,37 proc.

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – piątek, 21 listopada

dolar – 3,6868 zł

euro – 4,2489 zł

frank szwajcarski – 4,5768 zł

funt szterling – 4,8154 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – czwartek, 20 listopada

dolar – 3,6684 zł

euro – 4,2289 zł

frank szwajcarski – 4,5538 zł

funt szterling – 4,7977 zł

Kursy walut – środa, 19 listopada

dolar – 3,6656 zł

euro – 4,2424 zł

frank szwajcarski – 4,5743 zł

funt szterling – 4,8116 zł

Kursy walut – wtorek, 18 listopada

dolar – 3,6525 zł

euro – 4,2331 zł

frank szwajcarski – 4,5865 zł

funt szterling – 4,8038 zł

Kursy walut – poniedziałek, 17 listopada

dolar – 3,6400 zł

euro – 4,2231 zł

frank szwajcarski – 4,5826 zł

funt szterling – 4,7924 zł

Kiedy NBP podaje walutowe notowania?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę między godziną 11:45 a 12:15; jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy między godziną 7:45 a 8:15.

