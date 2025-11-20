Kursy walut 20 listopada 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?
Kursy walut 20 listopada 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?

Dodano: 
Po ile dziś dolar, euro, funt i frank?
Po ile dziś dolar, euro, funt i frank? Źródło: Shutterstock / Viktollio
Dolar w górę, euro, frank i funt w dół. Oto kursy walut według notowań NBP z 20 listopada 2025 r.

Dolar w górę, reszta walutowego świata w dół – tak żartobliwie można podsumować dzisiejsze notowania. Oczywiście „reszta walutowego świata” odnosi się wyłącznie do euro, franka i funta. Dzisiejsza sesja przynosi bowiem odwrócenie środowych tendencji – jedynie amerykańska waluta utrzymuje wzrostową dynamikę, podczas gdy pozostałe główne waluty wyraźnie osłabiają się wobec złotego.

Najmocniej traci frank szwajcarski, kontynuując spadkowy kierunek z poprzednich dni.

Analiza dnia – 20 listopada

Dolar amerykański (USD) – dalsze umocnienie

Dzisiejszy kurs USD wynosi 3,6684 zł, co oznacza wzrost o 0,0028 zł względem środy (3,6656 zł). Zmiana jest niewielka, ale podtrzymuje trwające od początku tygodnia umocnienie amerykańskiej waluty.

Euro (EUR) – wyraźne cofnięcie

Euro kosztuje dziś 4,2289 zł, czyli o 0,0135 zł mniej niż wczoraj (4,2424 zł). To pierwszy wyraźniejszy spadek w tym tygodniu – euro oddaje środowy wzrost i wraca do poziomów z początku tygodnia.

Frank szwajcarski (CHF) – najmocniejszy spadek dnia

Dzisiejszy kurs franka to 4,5538 zł, co stanowi spadek o 0,0205 zł względem środy (4,5743 zł). To kolejna sesja z osłabieniem CHF – frank traci dziś najmocniej ze wszystkich analizowanych walut.

Funt szterling (GBP) – zauważalna korekta w dół

Funt kosztuje dziś 4,7977 zł, czyli o 0,0139 zł mniej niż wczoraj (4,8116 zł).Po kilku dniach umiarkowanych wzrostów, brytyjska waluta wykonuje dziś wyraźny krok wstecz.

Podsumowanie dnia – 20 listopada

  • USD – lekkie umocnienie, +0,08 proc.
  • EUR – wyraźny spadek, –0,32 proc.
  • CHF – najmocniejszy spadek dnia, –0,45 proc.
  • GBP – korekta w dół, –0,29 proc.

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – czwartek, 20 listopada

  • dolar – 3,6684 zł
  • euro – 4,2289 zł
  • frank szwajcarski – 4,5538 zł
  • funt szterling – 4,7977 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – środa, 19 listopada

  • dolar – 3,6656 zł
  • euro – 4,2424 zł
  • frank szwajcarski – 4,5743 zł
  • funt szterling – 4,8116 zł

Kursy walut – wtorek, 18 listopada

  • dolar – 3,6525 zł
  • euro – 4,2331 zł
  • frank szwajcarski – 4,5865 zł
  • funt szterling – 4,8038 zł

Kursy walut – poniedziałek, 17 listopada

  • dolar – 3,6400 zł
  • euro – 4,2231 zł
  • frank szwajcarski – 4,5826 zł
  • funt szterling – 4,7924 zł

Kiedy NBP podaje kursy walut?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

  • tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy między godziną 11:45 a 12:15,
  • tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,
  • tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy między godziną 7:45 a 8:15.

Źródło: Narodowy Bank Polski / WPROST.pl