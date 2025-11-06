Ożywienie na rynku wtórnym. W tych miastach mieszkania drożeją

Październik przyniósł wyraźne ożywienie na rynku wtórnym. Kurcząca się oferta w większości metropolii oraz pierwsze od miesięcy podwyżki cen w części miast wskazują na rosnący popyt na mieszkania z drugiej ręki. Zdaniem ekspertów portalu GetHome.pl to efekt poprawiającej się dostępności kredytów mieszkaniowych.

– Rynek wtórny korzysta na poprawie dostępności kredytów, ale sprzedający muszą pamiętać, że konkurencją pozostają deweloperzy z rekordową ofertą mieszkań – podkreśla Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl.

Jego zdaniem we wrześniu górą byli deweloperzy, ale w październiku to prawdopodobnie mieszkania z drugiej ręki sprzedawały się nieco lepiej.

Mniej ofert w dużych miastach

Według danych przeszukiwarki portali nieruchomości Adradar, w październiku z rynku wtórnego w całym kraju zniknęło 35 tys. unikalnych ofert sprzedaży mieszkań – to aż o 11 proc. więcej niż we wrześniu, kiedy sprzedaż była o 2 proc. niższa niż w sierpniu. Równocześnie pojawiło się 33 tys. nowych ogłoszeń, co oznacza, że na koniec miesiąca dostępnych było 149 tys. mieszkań, czyli o 1 proc. mniej niż miesiąc wcześniej.

Największe spadki liczby ofert odnotowano w:

Poznaniu – o 3 proc. (do ok. 3,9 tys. lokali),

Wrocławiu – o 2 proc. (do 9,2 tys.),

Warszawie i Trójmieście – o 1 proc. (odpowiednio do 17,7 tys. i 8,3 tys.).

Stabilnie było w Krakowie (ok. 8,9 tys.) i Katowicach (ok. 2,4 tys.), a jedynym miastem ze wzrostem oferty była Łódź – o 2 proc. (do 5,5 tys. mieszkań).

Ceny w górę w Krakowie i Trójmieście

Jak wynika z danych portalu GetHome.pl, październik był kolejnym miesiącem stabilizacji cen w Warszawie (ok. 18 tys. zł za m kw.) i Poznaniu (ok. 11,7 tys. zł za m kw.). Spadki pojawiły się we Wrocławiu i Łodzi – po 1 proc., do odpowiednio 14,1 tys. zł i 8,8 tys. zł za m kw.

Jednak w części miast ceny zaczęły rosnąć:

Kraków – wzrost o 2 proc. (do ok. 16,9 tys. zł za m kw.),

Trójmiasto – wzrost o 2 proc. (do ok. 16,2 tys. zł),

Katowice – wzrost o 1 proc. (do ok. 11,7 tys. zł).

– W Krakowie przerwana została seria trzech miesięcy bez podwyżek, a w Trójmieście – dwóch – zauważa Marek Wielgo.

Wielkie odbicie w mieszkaniówce. Deweloperzy wracają do gry

Wtórny rynek mieszkaniowy odzyskuje dynamikę

W Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu średnia cena metra kwadratowego mieszkań z rynku wtórnego była niższa niż przed rokiem:

Kraków – spadek o 4 proc.,

Poznań – o 3 proc.,

Warszawa i Wrocław – o 2 proc.

Liderem wzrostów pozostaje Łódź, gdzie ceny są o 4 proc. wyższe niż rok temu. Wzrosty odnotowano także w Trójmieście (2 proc.) i Katowicach (1 proc.).

Październikowe dane pokazują, że wtórny rynek mieszkaniowy odzyskuje dynamikę, choć presja ze strony deweloperów pozostaje silna.

– Jeśli poprawa dostępności kredytów się utrzyma, listopad może przynieść dalsze ożywienie na rynku wtórnym – prognozuje ekspert GetHome.pl.

Koniec budowlanej ciszy? Ceny tych materiałów mogą wystrzelić

Te kredyty odchodzą do lamusa. Nie tylko Polacy ich nie chcą