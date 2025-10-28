Koniec budowlanej ciszy? Ceny tych materiałów mogą wystrzelić

Od dwóch lat ceny materiałów budowlanych pozostawały stabilne – ale to może się wkrótce zmienić. Wrzesień przyniósł pierwsze oznaki ożywienia w branży. Coraz więcej producentów wskazuje na rosnące koszty surowców i presję płacową, które mogą napędzić wzrost cen. Na razie są to jeszcze delikatne sygnały, ale budownictwo może być o krok od przełomu.

Zmiana cen materiałów budowlanych – wciąż przewaga spadków

Eksperci portalu RynekPierwotny.pl zauważają, że najnowsze dane dotyczące dynamiki cen materiałów budowlanych za wrzesień tego roku nie wskazują jeszcze na wyczekiwane przesilenie na rynku. Według danych Grupy PSB średnie ceny materiałów spadły o 0,7 proc. rok do roku. W kanale detalicznym zniżki wyniosły 0,3 proc., a w hurtowym – 0,8 proc. To wynik nieco lepszy niż w poprzednim miesiącu, ale wciąż niewystarczający, by mówić o trwałej zmianie trendu.

– Wzrost cen we wrześniu 2025 r. w porównaniu do września 2024 r. odnotowano podobnie jak miesiąc wcześniej zaledwie w czterech grupach towarowych, natomiast w pozostałych 16-tu odnotowano spadki. Proporcja ta utrzymuje się niemal nieprzerwanie od kilkunastu miesięcy, potwierdzając, że rynek wciąż funkcjonuje w fazie cenowej stagnacji i ograniczonego popytu – mówi Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Podkreśla, że największe spadki dotyczyły izolacji wodochronnych (-3,4 proc.), oświetlenia i elektryki (-3,3 proc.) oraz materiałów wykończeniowych (-3,4 proc.). Z kolei wzrosty odnotowano w czterech kategoriach, z czego istotne były jedynie w dwóch: płyty OSB i drewno (+10,5 proc.) oraz farby i lakiery (+3,4 proc.).

– Wyraźna przewaga kategorii przecenianych oraz większa skala spadków niż wzrostów wskazuje, że presja dezinflacyjna nadal dominuje. Jednocześnie, jak podkreśla ekspert portalu RynekPierwotny.pl, uwagę zwraca rosnąca rozbieżność, polegająca na tym, że tam, gdzie ceny rosną – rosną już dość wyraźnie – zauważa Jędrzyński.

Dane GUS, obejmujące zarówno budownictwo mieszkaniowe, jak i produkcję budowlano-montażową – które mają decydujący wpływ na koniunkturę rynku materiałów budowlanych – we wrześniu odnotowały wyraźne odreagowanie ostatnich spadków. Szczególnie widoczny był wzrost cen płyt OSB i drewna.

Ceny materiałów budowlanych – drożeją płyty OSB i drewno

Grupa „Płyty OSB i drewno” wyróżnia się na tle całego rynku – ceny wzrosły o 10,5 proc. rok do roku, a w samym III kwartale aż o około 20 proc. To pierwszy tak wyraźny sygnał zmiany kierunku w wybranym segmencie materiałów budowlanych.

Wzrost cen wynika z rosnącego popytu na budownictwo drewniane i prefabrykowane, w tym domy modułowe, zabudowę ogrodową oraz konstrukcje szkieletowe, które zwiększają zapotrzebowanie na drewno i płyty OSB. Dodatkowo ograniczona podaż surowca lokalnego i spadek przetwórstwa w tartakach zwiększają presję cenową. Na to nakłada się także powrót popytu eksportowego – część produkcji trafia na rynki europejskie, co zmniejsza krajową dostępność i wspiera dalszy wzrost cen.

– W efekcie segment drewno–OSB działa jako potencjalny wskaźnik wyprzedzający, będąc pierwszym sygnałem zmiany trendu cenowego w budownictwie. Identyczna sytuacja miała miejsce w czasie ostatniego boomu na rynku materiałów budowlanych, kiedy to właśnie ta grupa asortymentowa była absolutnym liderem wzrostów cen – tłumaczy Jędrzyński.

Ceny materiałów budowlanych – czy to zapowiedź przesilenia?

Zdaniem eksperta, rosnące ceny płyt OSB i drewna to pierwszy od wielu miesięcy sygnał mogący zapowiadać zmianę trendu na rynku materiałów budowlanych. Segment drewnopochodny często reaguje szybciej niż inne materiały, ponieważ jest mocniej powiązany z prefabrykacją, budownictwem mieszkaniowym oraz eksportem.

– Na wzrost cen wpływają trzy główne czynniki: większy popyt na budownictwo drewniane i modułowe, ograniczona podaż surowca oraz powrót zakupów eksportowych. Jeżeli w kolejnych miesiącach dane budowlane potwierdzą ożywienie inwestycji, OSB i drewno mogą okazać się pierwszym segmentem wyznaczającym nowy kierunek dla cen w całej branży – komentuje Jędrzyński.

Jak zauważa, wrzesień nie przyniósł jeszcze przełomu, ale widocznych jest kilka elementów sugerujących, że rynek może zbliżać się do punktu zwrotnego. Spadki cen nadal dominują, jednak pojawiają się pierwsze wyraźne wyjątki – a sektor OSB i drewna wyróżnia się jako ten, który może zacząć wyznaczać nowy kierunek.

– Rynek pozostaje w stagnacji, ale na horyzoncie rysują się pierwsze oznaki możliwego przełamania. Wrześniowy sygnał ożywienia produkcji budowlano-montażowej z budownictwem mieszkaniowym na czele oraz rosnące ceny OSB i drewna mogą być zapowiedzią nadchodzącej zmiany i sygnałem, że najgłębsza faza stagnacji powoli dobiega końca – podsumowuje ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

