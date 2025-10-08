Tanie mieszkania w najdroższych miastach Polski? Wiemy, gdzie są

W Warszawie czy Krakowie w ofercie deweloperów można trafić na apartamenty kosztujące nawet ponad 50 tys. zł za metr kwadratowy. Jednak równocześnie dostępne są mieszkania nawet pięciokrotnie tańsze. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl sprawdzili, ile w przeliczeniu na metr kwadratowy kosztują najtańsze mieszkania w siedmiu największych miastach Polski oraz w których dzielnicach można je znaleźć.

– W największych metropoliach ceny mieszkań mogą przyprawiać o zawrót głowy. Warto jednak wiedzieć, że najdroższe od najtańszych często dzieli przepaść. Tak więc nawet osoby z mniej zasobnym portfelem znajdą coś dla siebie, o ile nie mają zbyt wygórowanych oczekiwań np. w kwestii lokalizacji – mówi Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Ceny mieszkań w najdroższych miastach Polski

Z danych BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że pod względem wysokości mediany w TOP 5 najdroższych metropolii w Polsce na pierwszym miejscu jest Gdańsk (ok. 17,6 tys. zł/m kw.). W dalszej kolejności są Warszawa (ok. 16,6 tys. zł/m kw.) i Kraków (16 tys. zł/m kw.), a następnie Wrocław (14,1 tys. zł/m kw.) i Poznań (ok. 12,9 tys. zł/m kw.).

Kiedy można mówić, że mieszkanie w danym mieście jest tanie? Zdaniem ekspertów najczęściej ocenia się to nie na podstawie ceny jednostkowej, lecz ceny metra kwadratowego. Rzecz jasna nie da się zastosować jednakowego kryterium dla wszystkich miast.

Ile kosztują najtańsze mieszkania w najdroższych miastach?

Jak wyliczyli eksperci, w Krakowie i Warszawie trzeba liczyć się z wydatkiem co najmniej 9–10 tys. zł za metr kwadratowy, zaś w Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku minimum to 8–9 tys. zł.

– Sęk w tym, że tak tanich lokali jest tam jak na lekarstwo. Co innego, jeśli uwzględnimy cenę, poniżej której mieści się jedna czwarta najtańszych lokali w łącznej ofercie deweloperów. Wówczas wybór jest całkiem duży – zauważa Marek Wielgo.

Wskazuje, że największy wybór był w stolicy (ponad 4 tys. mieszkań z ujawnioną ceną), bo aktywność inwestycyjna firm deweloperskich bije pozostałe rynki na głowę. Najmniejsza, choć wcale niemała oferta w tym segmencie rynku, była zaś w Gdańsku – blisko 1,5 tys. lokali.

Gdzie w Gdańsku szukać tanich mieszkań?

Analizy BIG DATA portalu RynekPierwotny.pl pokazują, że w ofercie gdańskich deweloperów znajduje się niespełna 1,5 tys. mieszkań z ceną poniżej 12,3 tys. zł za metr kwadratowy. Najwięcej z nich – po około 640–650 lokali – dostępnych jest w dzielnicach Jasień oraz Orunia Górna – Gdańsk Południe, które w tej kategorii są najtańszymi rejonami miasta (mediana ceny: odpowiednio 11,3 tys. i 10,8 tys. zł/m kw.). Pomijając Kokoszki i Matarnię, gdzie ceny są jeszcze niższe, ale nowych inwestycji jest niewiele, pozostałe tanie mieszkania znajdują się głównie w Osowej (95 mieszkań) oraz Ujeścisku-Łostowicach (74 mieszkania).

Gdzie w Warszawie szukać tanich mieszkań?

W Warszawie warto zacząć od przeglądania ofert deweloperów budujących po prawej stronie Wisły, w dzielnicach Białołęka (mediana ceny około 13,5 tys. zł/m kw.), Wawer (około 13,4 tys. zł/m kw.) i Rembertów (13,7 tys. zł/m kw.). Na Białołęce dostępnych jest blisko 2,6 tys. mieszkań z ujawnioną ceną poniżej 14,4 tys. zł za metr kwadratowy.

– Problem w tym, że najtańsze w cenach jednostkowych są kawalerki i mieszkania dwupokojowe, a takich w cenie do 14,4 tys. zł za metr kwadratowy jest w całej Warszawie tylko niespełna 1,4 tys. W dodatku ponad 80 proc. z nich znajduje się na Białołęce, która jest bez wątpienia najtańszą dzielnicą w stolicy – komentuje Wielgo.

Gdzie w Krakowie szukać tanich mieszkań?

W Krakowie mieszkań z ujawnioną ceną poniżej 14,6 tys. zł za metr kwadratowy jest około 2,7 tys. Najwięcej takich lokali znajduje się w dzielnicy Prądnik Biały – 615 mieszkań, co czyni ją najtańszą pod względem liczby ofert. Mediana ceny metra kwadratowego w tej dzielnicy jest stosunkowo wysoka – 15,7 tys. zł/m kw., ponieważ powstają tu zarówno tanie, jak i droższe mieszkania.

Najniższą medianę ceny ma dzielnica Wzgórza Krzesławickie (około 12 tys. zł/m kw.), ale oferta mieszkań z ceną poniżej 14,6 tys. zł/m kw. jest tu dużo mniejsza – tylko 217 lokali. Nieco więcej takich mieszkań znajduje się w Bieżanowie-Prokocimiu (268), gdzie mediana ceny dla wszystkich lokali wynosi 13,5 tys. zł/m kw.

Gdzie we Wrocławiu szukać tanich mieszkań?

We Wrocławiu próg cenowy obniżono do 12,5 tys. zł za metr kwadratowy. Mieszkań w tej cenie jest blisko 2,5 tys. Ponieważ miasto podzielono administracyjnie na 48 osiedli, w analizie uwzględniono pięć dawnych dzielnic.

Najwięcej lokali z segmentu najtańszych znajduje się w dzielnicach: Fabryczna (1 215), Krzyki (605), Psie Pole (596) i Stare Miasto (39). Fabryczna, obejmująca 14 osiedli w zachodniej części miasta, można uznać za najtańszą dzielnicę także dlatego, że mediana ceny metra kwadratowego wszystkich mieszkań w ofercie jest tu najniższa – około 13 tys. zł/m kw.

Gdzie w Poznaniu szukać tanich mieszkań?

Ze względu na rozdrobnienie administracyjne w Poznaniu, analiza BIG DATA portalu RynekPierwotny.pl uwzględniła dawne dzielnice.

Największe skupisko tanich mieszkań, czyli z ceną poniżej 11,5 tys. zł/m kw., znajduje się w Starym Mieście – łącznie około 1 tys. lokali. Jest to obszar o najbardziej intensywnej zabudowie deweloperskiej, a równocześnie o najbardziej zróżnicowanej ofercie, w tym wiele mieszkań w segmencie premium.

Stare Miasto było w sierpniu najtańszym rejonem Poznania pod względem mediany ceny metra kwadratowego – 12,5 tys. zł/m kw. Natomiast jeśli chodzi o średnią cenę metra kwadratowego, najtańsze było Nowe Miasto, gdzie mieszkania z ceną poniżej 11,5 tys. zł/m kw. stanowiły 373 lokale.

Mieszkania w tym segmencie dostępne były również w droższych dzielnicach: Jeżycach (399 lokali) i Grunwaldzie (305). W dzielnicy Wilda poszukiwania tanich mieszkań były utrudnione – mediana cen w sierpniu wynosiła tu 15,7 tys. zł/m kw.

Kto szuka najtańszych mieszkań w najdroższych miastach?

Ekspert portalu RynekPierwotny.pl przyznaje, że nabywcami najtańszych mieszkań są głównie ludzie młodzi, dla których jest to pierwsze lokum. Zwraca też uwagę, że lokalizacje peryferyjne z czasem mogą zyskać na atrakcyjności.

– Doskonałym tego przykładem jest warszawski Ursynów. Kiedyś uważany za odludzie, zwłaszcza w latach 70. i 80., kiedy rozpoczęto tam masową budowę blokowisk. Były to wówczas głównie tereny rolnicze i podmiejskie osady. W momencie budowy wielkich osiedli miejsce to kojarzyło się z pustkowiem, brakiem infrastruktury i słabą komunikacją z centrum miasta. Popularne były żarty, że przeprowadzka na Ursynów to niemal emigracja, a niektórzy ironicznie nazywali go „sypialnią Warszawy” czy „końcem świata” – wspomina Wielgo.

Wyjaśnia, że dopiero w latach 90. i 2000. Ursynów zaczął zyskiwać na atrakcyjności, m.in. dzięki budowie metra.

– Obecnie Ursynów jest jedną z najbardziej prestiżowych dzielnic Warszawy. Niestety, ceny nowych mieszkań nie należą tu do najniższych – mediana wynosi około 18,5 tys. zł/m kw. – zauważa ekspert.

