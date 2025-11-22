Te osoby muszą pracować w Wigilię. Zasady są jasne

W tym roku Wigilia po raz pierwszy będzie dniem ustawowo wolnym od pracy. Nie wszyscy jednak będą mogli z nowych zasad skorzystać i zasiąść z bliskimi do świątecznego stołu. Jak przypomina Forsal.pl, art. 151¹⁰ Kodeksu pracy określa, w jakich sytuacjach dozwolona jest w Polsce praca w niedzielę i święta. Dzieje się tak m.in.:

w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia, ochrony mienia, środowiska lub usuwania awarii,

przy pracy zmianowej,

podczas niezbędnych remontów,

w transporcie i komunikacji,

w zakładowych strażach pożarnych i służbach ratowniczych,

w rolnictwie i hodowli,

przy pracach o szczególnej użyteczności społecznej i zaspokajających codzienne potrzeby ludności – np. w gastronomii, hotelarstwie, placówkach służby zdrowia zapewniających całodobową opiekę, instytucjach kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku.

Kto jeszcze będzie pracował w Wigilię?

Ponadto praca może być świadczona przez osoby zatrudnione w systemie, w którym pracuje się wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta, a także przez pracowników obsługujących usługi wykonywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeśli odbiorcą jest państwo, w którym 24 grudnia nie jest dniem wolnym.

Warto przypomnieć, że za sprawą przyjętych w zeszłym roku zmian, w tym roku w Wigilię obowiązywać będą przepisy dotyczące zakazu handlu w niedzielę i dni świąteczne. Ustawa ta jednak przewiduje wyjątki, co oznacza, że 24 grudnia będą mogli pracować m.in. właściciele sklepów. Warto jednak pamiętać, że godziny otwarcia mogą być w tym dniu skrócone.

Pracującym w Wigilię pracodawca ma obowiązek oddać inny dzień wolny, najczęściej do 31 grudnia, jeżeli okres rozliczeniowy kończy się wraz z rokiem kalendarzowym.

Praca w Wigilię jest dopuszczalna wyłącznie w przypadkach przewidzianych przez prawo. Jeśli pracodawca mimo zakazu nakaże pracownikowi stawić się w pracy, popełnia wykroczenie zagrożone grzywną od 1000 zł do nawet 30 000 zł.

Z przeprowadzonego przed rokiem sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że aż trzy czwarte Polaków (74 proc.) popiera wprowadzenia dnia wolnego od pracy w Wigilię. Odmiennego zdania było jedynie 11,3 proc. ankietowanych, a niemal 15 proc. nie miało zdania w tej sprawie.

