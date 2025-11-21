Od 1 grudnia ważna zmiana dla wielu emerytów. Chodzi o pieniądze

Wysokość emerytur w Polsce trudno uznać za zadowalającą, a wstępne szacunki wskazujące, iż przyszłoroczna waloryzacja wyniesie niespełna 4,9 proc. mogą jedynie pogłębiać frustrację. Nic więc dziwnego, że wielu emerytów decyduje się na dorabianie do świadczenia. Niektórzy muszą jednak uważać na limity osiąganych zarobków. Dotyczy to tzw. wcześniejszych emerytów, czyli osoby, które zdecydowały się na zakończenie aktywności zawodowej przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Przekroczenie wspomnianych limitów może spowodować, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zmniejszy, a nawet zawiesi wypłatę świadczenia pracującym emerytom. Wraz z początkiem grudnia zmienią się kwoty graniczne przychodów.

Przypomnijmy, że zmniejszenie świadczenia następuje, jeśli wynagrodzenie przekroczy 70 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zawieszenie świadczenie nastąpi, gdy pensja przekroczy 130 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Za sprawą obowiązujących do końca listopada limitów, zmniejszenie emerytury następuje, gdy zarobki przekroczą poziom 6 124,10 zł brutto. Świadczenie pomniejszane jest o kwotę przekroczenia, ale nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia, która wynosi 939,61. Do zawieszenia wypłaty emerytury dochodzi w sytuacji, gdy zarobki przekraczają kwotę 11 373,30 zł brutto.

Zmiany od 1 grudnia. Młodzi emeryci muszą uważać

Od grudnia powyższe kwoty nieznacznie się zmienią. Jako że w trzecim kwartale br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 8 771,70 zł, do zmniejszenia świadczenia dojdzie po przekroczeniu kwoty 6 140,20 zł brutto, a zawieszenie nastąpi w przypadku przekroczenia zarobków powyżej 11 403,30 zł brutto.

Z limitów zwolnione są osoby, które:

osiągnęły powszechny wiek emerytalny,

pobierają emerytury częściowe,

otrzymują renty inwalidów wojennych lub wojskowych (jeśli niezdolność do pracy wynika ze służby),

są uprawnione do renty rodzinnej po wyżej wymienionych osobach,

pobierają rentę rodzinną wyższą niż hipotetyczna emerytura (przysługuje po osiągnięciu wieku emerytalnego).

Czytaj też:

„15. emerytura" coraz bliżej. Te osoby otrzymająCzytaj też:

Podwyżka wieku emerytalnego? Oto, co rząd szykuje dla seniorów