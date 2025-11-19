„15. emerytura" coraz bliżej. Te osoby otrzymają

Grudzień zbliża się wielkimi krokami. W ostatnim miesiącu roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) stosuje specjalny harmonogram wypłat emerytur. W praktyce oznacza to, że wielu seniorów otrzyma swoje świadczenia wcześniej niż zwykle, a część osób otrzyma swoistą 15. emeryturę.

Jak przypomina Business Insider Polska, zazwyczaj emerytury wypłacane są w następujących terminach: 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia każdego miesiąca. Jeśli jednak termin wypłaty świadczenia przypada na dzień wolny od pracy lub święto, ZUS realizuje przelew w ostatnim dniu roboczym przed tym terminem. W grudniu z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia trzykrotnie: 6 grudnia (sobota) – wypłata nastąpi 5 grudnia, 20 grudnia (sobota) – wypłata nastąpi 19 grudnia, a także 25 grudnia (czwartek, Boże Narodzenie) – wypłata nastąpi 23 grudnia.

Szczególne powody do zadowolenia mają seniorzy, których termin wypłaty przypada na 25 grudnia. Otrzymają oni bowiem pieniądze tuż przed Wigilią, co pozwoli im sfinansować świąteczne zakupy.

Dla kogo 15. emerytura?

Warto również zwrócić uwagę na jeszcze jedną grupę osób, która otrzyma emeryturę jeszcze w tym roku. Chodzi o osoby, których termin wypłat przypada na 1. dzień miesiąca. Ze względu na to, że 1 stycznia 2026 r. to dzień świąteczny, ZUS wypłaci styczniowe świadczenie 31 grudnia br.

Jak zauważa portal, seniorzy z tym terminem wypłaty otrzymają w grudniu dwa przelewy: jeden za grudzień, a drugi za styczeń. To jednak nie wszystko, bowiem ta grupa osób może mówić o swoistej 15. emeryturze. Dlaczego? Otóż poza 12. wypłatami świadczeń w tym roku, otrzymali również 13. i 14. emeryturę. Należy jednak pamiętać, że w tym wypadku nie mamy do czynienia z żadnym nowym dodatkiem, a po prostu wcześniejszą wypłatą styczniowego świadczenia. Nie zmieni się również jego wysokość. Na zmiany w tym zakresie trzeba będzie poczekać do marca.

Z dotychczasowych szacunków wynika, że marcowa waloryzacja wyniesie w 2026 roku niespełna 4,9 proc., co oznaczać będzie, że minimalna emerytura wyniesie 1961,58 zł brutto, a średnia emerytura blisko 4320 zł brutto.

