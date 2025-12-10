1000 plus przed wyborami? Minister finansów odpowiada

Andrzej Domański pojawił się w środę w audycji „Gość Radia Zet". Minister finansów i gospodarki usłyszał m.in. pytanie, czy obecna ekipa planuje przed wyborami parlamentarnymi przeprowadzenie waloryzacji świadczenia 800 plus do kwoty 1000 zł? – Nie – odparł krótko szef resortu finansów i gospodarki.

800 plus bez waloryzacji

To oznacza, że kolejnej waloryzacji popularnego świadczenia nie należy się spodziewać. Przypomnijmy, że podwyżkę wprowadzonego blisko dekadę temu 500 plus ogłoszono przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Waloryzacja zaczęła obowiązywać od początku ubiegłego roku. W czerwcu br. rozpoczął się nowy okres świadczeniowy 800 plus. Będzie on obowiązywał do maja przyszłego roku.

Z danych przekazanych w listopadzie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w ramach nowego okresu świadczenie wypłacono do tej pory na ponad 6,8 mln dzieci na łączną kwotę 26 mld 707 mln zł.

Wnioski w ramach nowego okresu świadczeniowego można składać od lutego. Do tej pory złożono ok. 4,8 mln dokumentów na 7 mln 279,5 tys. dzieci. W ubiegłym roku odnotowano ponad 5 mln wniosków.

Wnioski ws. 800 plus można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem: Platformy Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS, bankowości elektronicznej, aplikacji mZUS lub portalu Emp@tia.

Domański o obniżce składki zdrowotnej

Minister finansów i gospodarki był również pytanie o obniżenie składki zdrowotnej. – Nie, w tej chwili nie ma – w mojej opinii – przestrzeni do tego, by była obniżana – odpowiedział Domański.

Dopytywany o słowa rzecznika rządu Adama Szłapki, który sugerował obniżenie składki zdrowotnej, minister powiedział: –I pan premier, i rzecznik rządu mówili o tym, że myślimy o tym, myślimy o różnych rozwiązaniach, ale rozmawiałem z panem premierem, przedstawiłem mu moją opinię i rekomendację, że nie ma w tej chwili przestrzeni do tego, aby wracać do dyskusji na temat obniżenia składki zdrowotnej.

Domański podkreślił, że w pierwszej kolejności konieczne jest wzmocnienie finansów Narodowego Funduszu Zdrowia. – Już w przyszłym roku przeznaczamy 25 mld zł więcej na zdrowie, te nakłady rosną, ale dobrze wiemy, że potrzeby są większe – podsumował minister finansów i gospodarki.

