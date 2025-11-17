Pojawił się ważny komunikat ws. 800 plus. Chodzi o wypłaty

W czerwcu br. rozpoczął się nowy okres świadczeniowy 800 plus. Będzie on obowiązywał do maja przyszłego roku.

Z danych przekazanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że do tej pory świadczenie wypłacono na 6 mln 835,6 tys. dzieci na łączną kwotę 26 mld 707 mln zł.

800 plus. Złożono prawie 5 mln wniosków

Wnioski w ramach nowego okresu świadczeniowego można składać od lutego. Resort rodziny informuje, że do tej pory złożono prawie 4,8 mln dokumentów na 7 mln 279,5 tys. dzieci. W ubiegłym roku złożono nieco ponad 5 mln dokumentów. Aby zachować ciągłość w wypłacie 800 plus należało złożyć wniosek do końca kwietnia.

Wnioski ws. 800 plus można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem: Platformy Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS, bankowości elektronicznej, aplikacji mZUS lub portalu Emp@tia.

800 plus do kosza? Jest nowa propozycja

Jak niedawno informowaliśmy, do sejmowej Komisji ds. Petycji wpłynęła propozycja zakładająca zniesienie 800 plus, jak również 13. i 14. emerytury. Autor petycji przekonuje jednak, że dotychczasowi świadczeniobiorcy nie będą poszkodowani, gdyż zlikwidowany miałby zostać również podatek dochodowy od osób fizycznych.

– Wpływy z podatku PIT w 2024 r. wyniosły ok. 97,6 mld zł. Łączny koszt programów 800 plus (ok. 70 mld zł), 13. emerytury (ok. 13 mld zł) i 14. emerytury (ok. 14 mld zł) wyniósł ok. 97 mld zł. Dochody z PIT są niemal równe wydatkom na te trzy świadczenia – czytamy w petycji, której treść przytacza „Fakt".

Twórca petycji podkreśla, że 800 plus nie doprowadziło do wzrostu dzietności, co było jednym z jego głównych celów i jest to program socjalny bez progów dochodowych, co „kłóci się z definicji z ideą wsparcia socjalnego z budżetu państwa". Z kolei 13. i 14. emerytura "stały się stałym dodatkiem, obciążającym budżet, z ograniczonym wpływem na poprawę sytuacji materialnej części emerytów". Jak przekonuje, zniesienie podatku dochodowego to m.in. większe dochody netto dla wszystkich obywateli, osiągających przychody, podlegające podatkowi PIT, uproszczenie systemu podatkowego (brak rocznych rozliczeń PIT, ulg i skomplikowanych formularzy), jak również zmniejszenie biurokracji i kosztów administracyjnych.

O losie propozycji zdecydują posłowie z sejmowej Komisji ds. Petycji.

