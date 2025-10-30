Sensacyjna propozycja w Sejmie. Ma zastąpić 13. emeryturę i 800 plus

Do sejmowej Komisji ds. Petycji wpłynęła propozycja zakładająca zniesienie popularnych świadczeń dla rodziców i seniorów, jak 800 plus czy 13. i 14. emerytura. Autor petycji przekonuje jednak, że osoby te nie będą poszkodowane, gdyż chce zlikwidować coś jeszcze. Mowa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

– Wpływy z podatku PIT w 2024 r. wyniosły ok. 97,6 mld zł. Łączny koszt programów 800 plus (ok. 70 mld zł), 13. emerytury (ok. 13 mld zł) i 14. emerytury (ok. 14 mld zł) wyniósł ok. 97 mld zł. Dochody z PIT są niemal równe wydatkom na te trzy świadczenia – czytamy w petycji, której treść przytacza „Fakt".

800 plus, 13. i 14. emerytura do kosza?

Autor petycji przekonuje, że świadczenie 800 plus nie doprowadziło do wzrostu dzietności, co było jednym z jego głównych celów i jest to program socjalny bez progów dochodowych, co „kłóci się z definicji z ideą wsparcia socjalnego z budżetu państwa". Z kolei 13. i 14. emerytura "stały się stałym dodatkiem, obciążającym budżet, z ograniczonym wpływem na poprawę sytuacji materialnej części emerytów". Jak przekonuje, zniesienie podatku dochodowego to m.in. większe dochody netto dla wszystkich obywateli, osiągających przychody, podlegające podatkowi PIT, uproszczenie systemu podatkowego (brak rocznych rozliczeń PIT, ulg i skomplikowanych formularzy), jak również zmniejszenie biurokracji i kosztów administracyjnych.

– Zniesienie podatku PIT byłoby rozwiązaniem powszechnym, z którego skorzystaliby wszyscy podatnicy, w tym emeryci i osoby pracujące wychowujące dzieci. System podatkowy stałby się prostszy, bardziej przejrzysty i sprawiedliwy – podsumowuje autor petycji.

„Fakt" zwraca uwagę, że 13. i 14. emerytura to dla seniorów o niższych świadczeniach dodatkowy zastrzyk gotówki w kwocie 3200 zł. Sęk w tym, że osoby te podatku dziś nie płacą, zatem na likwidacji podatku dochodowego nic by nie zyskały.

O losie petycji zdecydują posłowie z sejmowej Komisji ds. Petycji.

Coraz więcej osób łapie się na ten dodatek. W 2026 r. wyniesie prawie 7 tys. zł

