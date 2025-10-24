Posłanka KO chce odważnych zmian w 800 plus. Ministra rodziny reaguje

W przyszłym roku minie 10 lat od wprowadzenia świadczenia 500 plus, które wraz z początkiem 2024 roku zostało zwaloryzowane do kwoty 800 zł. Co jakiś czas wracają dyskusje dotyczące wprowadzenia zmian w programie.

W niedawnym wywiadzie dla „Super Expressu" posłanka Koalicji Obywatelskiej zaproponowała, by wprowadzić ograniczenia w 800 plus. Wykluczone miałyby być rodziny przekraczające drugi próg podatkowy. – Skończmy z tym, że najbogatsi dostają świadczenie socjalne, czy społeczne. 800 plus tak się nazywa, ale nie ma z tym wiele wspólnego – powiedziała Jachira.

Posłanka pozytywnie ocenia również pomysły dotyczące ograniczenia w wypłatach świadczenia wyłącznie dla pracujących rodziców. – Bardzo dobrym pomysłem jest bardzo liberalne podejście do aktywizacji zawodowej, co najmniej jeden rodzic musiałby pracować chociaż na umowę zlecenie. Świadczenia nie traciliby też ci, którzy są zarejestrowani w pośredniaku i aktywnie poszukują pracy – tłumaczyła posłanka.

800 plus czekają zmiany?

Takie zmiany – jak wskazuje posłanka – przyniosłyby oszczędności na poziomie 25 mld zł. Czy są one realne? Jasne stanowisko zajęła w tej kwestii szefowa resortu rodziny. – Program 800 plus to stabilny i sprawdzony filar polityki rodzinnej państwa. To pieniądze na i dla dzieci. Nie ma żadnych planów ograniczania tego ważnego programu. Naszym zadaniem jest dawać rodzinom pewność i przewidywalność – i właśnie to robimy. Rodzice i dzieci mogą być spokojni: 800 plus zostaje – przekazała „Super Expressowi" ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

W czerwcu rozpoczął się nowy okres świadczeniowy 800 plus. Z danych przekazanych przez resort rodziny wynika, że do tej pory świadczenie wypłacono na 6 mln 784 tys. dzieci na łączną kwotę 21 mld 312 mln zł. Złożono natomiast 4,7 mln wniosków na blisko 7,2 mln dzieci.

