Resort rodziny wydał komunikat ws. 800 plus. Chodzi o wypłaty

W czerwcu rozpoczął się nowy okres świadczeniowy 800 plus. Z danych przekazanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że do tej pory świadczenie wypłacono na 6 mln 784 tys. dzieci na łączną kwotę 21 mld 312 mln zł. Złożono natomiast 4,7 mln wniosków na blisko 7,2 mln dzieci. W ubiegłym roku złożono nieco ponad 5 mln dokumentów. Warto przypomnieć, że aby zachować ciągłość w wypłacie świadczenia należało złożyć wniosek do końca kwietnia. Obecny okres świadczeniowy będzie obowiązywał do maja 2026 roku.

Wnioski ws. 800 plus można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem: Platformy Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS, bankowości elektronicznej, aplikacji mZUS lub portalu Emp@tia.

800 plus. Po 10 latach czas na zmiany?

W przyszłym roku minie 10 lat od wprowadzenia programu „Rodzina 500 plus". Początkowo świadczenie przysługiwało na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. W drugiej połowie 2019 roku rozszerzono je również na pierwszym dziecko. Wraz z początkiem ubiegłego roku nastąpiła waloryzacja świadczenia do kwoty 800 zł. Co jakiś czas pojawiają się spekulacje dotyczące możliwych zmian w programie, np. ograniczenia wypłat jedynie dla pracujących rodziców.

– Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stanowczo podkreśla, że nie prowadzi żadnych prac mających na celu modyfikację zasad przyznawania świadczenia wychowawczego – poinformował na początku października resort rodziny, podkreślając, że doniesienia o rzekomych zmianach są nieprawdziwe.

Z przeprowadzonego na początku sierpnia sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że 54,4 proc. Polaków opowiada się za wypłatą 800 plus wyłącznie pracującym rodzicom. Zmian w wypłatach 800 plus nie chce co czwarty respondent (26,5 proc.), a 19,2 proc. uczestników badania nie ma zdania w tej sprawie.

