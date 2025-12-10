Chińskie auta kuszą Polaków. 60 proc. jest gotowych zmienić markę

Jeśli auto chińskiej marki byłoby tańsze o 20–30 proc. od porównywalnego modelu innego producenta, aż 60 proc. Polaków zastanowiłoby się nad jego zakupem – wynika z badania Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Santander Consumer Multirent. To sygnał, że europejscy producenci samochodów mogą mieć coraz większy problem z utrzymaniem lojalności klientów.

Jakie marki wybierają Polacy?

Mimo rosnącej popularności chińskich aut, pierwszym wyborem kierowców w Polsce nadal pozostają marki europejskie. Wskazało je 46 proc. ankietowanych, co oznacza spadek o 3 punkty procentowe w porównaniu z ubiegłym rokiem. Na drugim miejscu znalazły się marki japońskie – 26 proc. odpowiedzi. Samochody marek amerykańskich wskazało 6 proc. badanych, a koreańskich – 4 proc.

Samochody produkowane w Chinach jako preferowany wybór na pierwszym miejscu podało 3 proc. respondentów. Autorzy badania zwracają uwagę, że to wciąż niski udział, ale dynamika jest wyraźna – rok wcześniej na chińskie auta wskazywało zaledwie 0,5 proc. uczestników badania. Jednocześnie 15 proc. ankietowanych nie potrafiło jednoznacznie określić swoich preferencji co do kraju pochodzenia marki.

Eksperci podkreślają, że deklaracje nie oddają w pełni sytuacji rynkowej. Dane IBRM SAMAR za październik pokazują, że producenci z Chin osiągnęli w Polsce rekordowy udział w sprzedaży nowych aut – 10 proc., co jest dotychczas najwyższym wynikiem.

Cena robi różnicę. 60 proc. skłonnych do zakupu chińskiego auta

Kluczową rolę w przełamywaniu barier odgrywa cena. Z badania wynika, że 60 proc. respondentów rozważyłoby zakup samochodu chińskiej marki, gdyby jego cena była niższa o 25–30 proc. od porównywalnego modelu produkowanego w innym kraju. Odpowiedź „raczej tak” wybrało 41 proc. badanych, natomiast „zdecydowanie tak” – 19 proc.

Zakup takiego auta wyklucza 25 proc. ankietowanych, a 16 proc. nie ma w tej sprawie określonego zdania.

Co liczy się przy wyborze samochodu?

Przy podejmowaniu decyzji o zakupie konkretnego modelu najważniejsza dla Polaków jest praktyka. Aż 49 proc. ankietowanych jako kluczowe kryterium wskazało bezproblemowy serwis i dobrą dostępność części zamiennych. Na kolejnych miejscach znalazły się:

jakość wykonania – 39 proc.,

komfort jazdy – 38 proc.,

zasięg i ekonomia jazdy – 30 proc.

Zaawansowanie technologiczne auta jest ważne dla 13 proc. badanych, natomiast opinia znajomych odgrywa minimalną rolę – wskazało ją jedynie 4 proc. respondentów.

Jak Polacy finansują zakup auta?

Z badania wynika, że większość kierowców wciąż sięga po własne oszczędności. Zakup samochodu ze środków własnych zadeklarowało 61 proc. ankietowanych. Kredyt bankowy wskazało 17 proc. badanych, natomiast z leasingu korzysta 10 proc. – o 3 punkty procentowe więcej niż rok wcześniej.

Autorzy badania zaznaczają, że wyniki obejmują wszystkich użytkowników aut – zarówno nowych, jak i używanych, prywatnych oraz firmowych. W przypadku nowych samochodów statystyki rynkowe pokazują, że ponad 30 proc. z nich finansowanych jest leasingiem.

Badanie przeprowadzono na zlecenie Santander Consumer Multirent przez IBRiS w dniach 16–28 października 2025 r. na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków posiadających prawo jazdy. Santander Consumer Multirent działa na polskim rynku od 2007 r. i specjalizuje się w leasingu operacyjnym samochodów osobowych oraz dostawczych do 3,5 tony.

