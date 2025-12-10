W tym mieście zarabia się najwięcej w Polsce. Nie chodzi o Warszawę

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wyniosło w październiku br. 8 865,12 zł. To wzrost o 6,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, a w stosunku do września br. wzrost wyniósł 1,3 proc. Wzrosty to efekt m.in. większej liczby wypłacanych nagród i premii.

Z danych GUS, które przytacza RMF FM wynika, że w rankingu przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w polskich miastach nastąpiła zmiana lidera. Najwyższe zarobki w październiku odnotowano w Krakowie, gdzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 11 160,39 zł, co oznacza wzrost aż o 9,2 proc. w relacji do października 2024 roku i o 1,1 proc. w porównaniu z wrześniem tego roku.

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce. Kraków przed Warszawą

Główne sektory, które przyczyniły się do wzrostu płac w Krakowie, to informacja i komunikacja, działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, administrowanie i działalność wspierająca, transport i gospodarka magazynowa, a także handel, naprawa pojazdów samochodowych oraz budownictwo.

Kraków wyprzedził Warszawę, gdzie średnia płaca brutto wyniosła w październiku 10 606,89 zł. To o 4,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i o 1,5 proc. więcej niż we wrześniu br. Na najniższym stopniu podium plasuje się Gdańsk z przeciętnym wynagrodzeniem na poziomie 10 370,97 zł brutto. W tym wypadku mamy do czynienia ze spadkiem w ujęciu miesięcznym (o 3 proc.), za to w porównaniu z październikiem zeszłego roku nastąpił wzrost o 5,9 proc.

Po drugiej stronie są Gorzów Wielkopolski i Białystok, gdzie średnia płaca wyniosła w październiku odpowiednio 7510 zł i 7 584,90 zł brutto. To o ok. 3500 zł mniej w porównanie z liderem zestawienia.

Z przedstawionych pod koniec listopada danych GUS wynika, że najwyższe przeciętne wynagrodzenie w 2024 roku odnotowano w województwie mazowieckim. Wyniosło ono 9488,94 zł brutto. To jedyny region w kraju, w którym płace przekraczały 9000 tys. zł. Najmniej w zeszłym roku zarabiali mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego – 7133,90 zł brutto.

