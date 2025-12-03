Połowa Polaków zarabia powyżej „siódemki". Są najnowsze dane

– W czerwcu 2025 r. mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto w gospodarce narodowej wyniosła 7138,25 zł i była niższa o 18,6% od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (8766,10 zł) – poinformował w środę Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Mediana wynagrodzeń w Polsce. Tyle naprawdę zarabiają Polacy

Mediana wynagrodzeń na poziomie 7138,25 zł oznacza, że w połowie tego roku połowie zatrudnionych zostało wypłacone wynagrodzenie nie wyższe niż ta kwota, a druga połowa otrzymała wynagrodzenie nie niższe. Przypomnijmy, że w maju wyniosła 7082 zł, czyli o ok. 56 zł mniej. Kwota ta była o 18,4 proc. niższa od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (wówczas 8678,90).

GUS wskazuje, że że wartość mediany wynagrodzeń była zróżnicowana ze względu na płeć. W przypadku mężczyzn wyniosła 7332,92 zł, a wśród kobiet – 6973,87 zł.

Biorąc pod uwagę wiek zatrudnionych, najwyższą wartość mediany wynagrodzeń odnotowano w grupie wieku 35-44 lata. Wyniosła ona 7437,22 zł, natomiast najniższą w grupie wiekowej 24 lata i mniej, gdzie wyniosła 5750,00 zł. Z kolei według wielkości podmiotu, najwyższą wartość mediany wynagrodzeń notowano w podmiotach o liczbie pracujących 1000 i więcej osób – 8300,00 zł, a najniższą w podmiotach o liczbie pracujących 9 i mniej osób – 4666 zł.

Warto podkreślić, że dane dotyczące mediany wynagrodzeń, to wskaźnik, który lepiej ukazuje przeciętne realne zarobki w Polsce niż dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W czerwcu br. wyniosło ono 8766,10 zł. Jak zauważa GUS, to o 18,6 proc. więcej niż mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto. Przeciętne wynagrodzenie wśród mężczyzn wyniosło 9189,56 zł brutto, a wśród kobiet było to 8331,05 zł.

