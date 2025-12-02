Bankomaty znikają z ulic. Wkrótce po gotówkę pójdziesz do kasy w sklepie

Choć bankomaty wciąż są widoczne w przestrzeni miejskiej, dane pokazują, że znika ich z rynku coraz więcej. Jak zwraca uwagę portal Cashless.pl, trend spadkowy jest wyraźny i konsekwentnie się pogłębia. Na koniec września 2025 r. w Polsce działały 20 404 bankomaty. Tylko od czerwca ubyło 119 maszyn, a w porównaniu do września 2024 r. jest ich mniej już o 211. Wszystko wskazuje na to, że ten kierunek zmian się utrzyma, zwłaszcza że wkrótce zaczną obowiązywać nowe unijne regulacje dotyczące dostępu do gotówki.

Zmiany na rynku

Zmiany na rynku bankomatów idą w parze z tym, jak Polacy płacą na co dzień. Z badania „Preferencje płatnicze Polaków 2025” wynika, że ponad połowa młodych dorosłych zawsze lub prawie zawsze wybiera płatności bezgotówkowe. Aż 35 proc. osób w wieku 18–29 lat deklaruje, że rzadko lub praktycznie nigdy nie nosi przy sobie gotówki. W praktyce oznacza to, że dla coraz większej części społeczeństwa bankomat przestaje być podstawowym źródłem dostępu do pieniędzy.

Zmianę widać także w statystykach transakcji. Z najnowszego raportu o centrach finansowych w Unii Europejskiej, opisywanego przez Marcina Kusza z serwisu Spider’s Web, wynika, że Polska należy do liderów pod względem liczby operacji mobilnych i internetowych. Sam BLIK w ciągu roku obsłużył 2,4 mld transakcji. To kolejny sygnał, że płatności elektroniczne wypierają tradycyjne wyjmowanie banknotów z bankomatu.

Punkty wypłaty

Jednocześnie planowane zmiany w unijnym prawie mają sprawić, że gotówkę będzie można podjąć w nowych miejscach. Parlament Europejski i przedstawiciele 27 państw członkowskich uzgodnili pakiet ustaw, którego celem jest ułatwienie dostępu do pieniędzy, szczególnie mieszkańcom obszarów wiejskich. Zgodnie z porozumieniem, punkty wypłaty gotówki pojawią się w tysiącach sklepów detalicznych w całej Unii.

Nowe przepisy przewidują, że klient będzie mógł podejść do sklepowej kasy i wypłacić do 150 euro, bez konieczności robienia zakupów. Wyznaczono też minimalną kwotę transakcji, która ma wynieść 100 euro. W praktyce oznacza to, że część funkcji tradycyjnych bankomatów zostanie przeniesiona do placówek handlowych, a dostęp do banknotów będzie ściśle powiązany z infrastrukturą detaliczną, a nie tylko siecią urządzeń bankowych.

Czytaj też:

Bankomat „połknął” kartę? To może być pułapka na Twój PINCzytaj też:

Bankomat wygląda „normalnie”? Tak kradną twoje dane i gotówkę