Trzy wygrane po ponad milion euro. Szczęśliwy piątek w Eurojackpot

Piątkowe losowanie Eurojackpot przyciągnęło tłumy graczy. Wszystko to za sprawą ogromnej kumulacji – do wygrania było aż 70 mln zł. Choć nie została ona rozbita, szczęście uśmiechnęło się do trzech graczy, których kieszenie wzbogaciły się na weekend o ponad milion euro. Niestety, w gronie szczęśliwców nie ma Polaków i tym razem nie było takiej wygranej, jaka padła w Sylwestra.

Jakie liczby wylosowano?

W piątek, 9 stycznia, podczas losowania nr 633 w Eurojackpot wylosowano liczby:

1, 17, 19, 25, 41 oraz 6 i 12

Wyniki losowania w Europie

Piątkowe losowanie Eurojackpot nie rozbiło ogromnej kumulacji, ale szczęście uśmiechnęło się do wielu graczy. Padły aż trzy wygrane drugiego stopnia w wysokości 1 012 843,50 euro. Odnotowano je w Niemczech i Danii.

Do nagród trzeciego stopnia szczęścia miało 17 graczy. Każdy z nich zdobył 59 410,60 euro, a wygrane padły w Niemczech, Danii, Chorwacji, Szwecji i Finlandii.

Wygrane w Polsce

Polacy tym razem nie triumfowali. Najwyższe wygrane w naszym kraju to nagrody piątego stopnia – wylosowano ich 21, każda w wysokości 34 765,30 zł.

W Polsce padły także:

55 wygranych szóstego stopnia po 849,20 zł

51 wygranych siódmego stopnia po 495,40 zł

723 wygrane ósmego stopnia po 138,60 zł

1 128 wygranych dziewiątego stopnia po 94,40 zł

2 964 wygrane dziesiątego stopnia po 67,00 zł

4 033 wygrane jedenastego stopnia po 67,00 zł

16 692 wygrane dwunastego stopnia po 46,80 zł

Gigantyczna kumulacja

Piątkowe losowanie nie rozbiło kumulacji, więc główna nagroda wciąż rośnie – aktualnie wynosi 100 mln zł.

Kolejne losowanie odbędzie się we wtorek, 13 stycznia, między godziną 20:00 a 21:00. Wyniki będą dostępne tuż po losowaniu. Czy „13” okaże się szczęśliwa dla graczy Eurojackpot, dowiemy się już w przyszłym tygodniu.

Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 r.

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot, które padły w Polsce w 2026 roku:

291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew

291 841,50 zł – 6 stycznia, Błaziny Dolne

296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław

296 712,70 zł – 2 stycznia, Tomaszów Mazowiecki

296 712,70 zł – 2 stycznia, Piła

Grudniowy „efekt luksusu". Ceny mieszkań w górę

