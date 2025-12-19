Historyczna zmiana w Lotto. Gracze będą zaskoczeni

Od początku stycznia Lotto przechodzi na nową formułę losowań. Totalizator Sportowy zapowiada, że z telewizji zniknie klasyczne studio z prowadzącym, a widzom towarzyszyć będzie jedynie głos Conrado Moreno w roli lektora. Zmieni się także sposób udostępniania transmisji – losowania będzie można śledzić wyłącznie w internecie.

Zmiana w losowaniach

W komunikacie Totalizator Sportowy informuje, że w nowych pomieszczeniach studia na stałe zostaną ustawione maszyny losujące, a przebieg losowań prezentować ma zestaw kamer pokazujących proces losowania z różnych ujęć. Na ekranie nie pojawi się już osoba prowadząca program, a o kolejnych etapach losowania i wylosowanych numerach informować będzie właśnie lektor – Conrado Moreno.

Spółka podkreśla, że mimo zmian w formule transmisji, w studiu nadal obecni będą członkowie Komisji Kontroli Gier i Zakładów, którzy jak dotąd czuwają nad prawidłowym przebiegiem losowań. Na miejscu pozostaną także pracownicy Totalizatora Sportowego odpowiedzialni za realizację programu i obsługę urządzeń.

Godziny losowań pozostają bez zmian – gry liczbowej Lotto będzie można wysłuchać i obejrzeć codziennie o godzinie 14.00 oraz 22.00. Różnica polega na tym, że transmisje będą dostępne wyłącznie online: na oficjalnym portalu internetowym Lotto, kanale serwisu YouTube oraz fanpage’u na Facebooku.

Oznacza to definitywny koniec regularnych emisji losowań w telewizji. Przez wiele lat wieczorne losowania były obecne na różnych antenach – najpierw w TVP2, później w Polsacie, następnie w TVP Info, a od 2020 roku w TVP3. Od października 2023 r. losowania na antenie TVP3 były nadawane już tylko trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty. Teraz transmisje z telewizji znikną całkowicie.

Zmiana zachowań

Totalizator Sportowy tłumaczy decyzję obserwowaną od lat zmianą zachowań graczy. Według spółki kolejne pokolenia osób grających w Lotto coraz rzadziej śledzą całe programy z losowaniami, a koncentrują się głównie na samych wynikach. Podobny, uproszczony model transmisji – bez prowadzącego, wyłącznie online – stosowany jest już przy losowaniach Eurojackpot.

Jednocześnie firma zapewnia, że Studio Lotto nie znika całkowicie, lecz zyskuje nową formę. Zmiana ma pozwolić na skrócenie czasu trwania losowań, ich większą automatyzację oraz dostosowanie formatów do współczesnych nawyków odbiorców, którzy coraz częściej sięgają po treści wyłącznie w kanale internetowym.

Z losowaniami Lotto przez lata kojarzył się przede wszystkim Ryszard Rembiszewski, który prowadził je od 1983 do 2008 roku. Jego charakterystyczny styl zapowiedzi i obecność w studiu stały się jednym z symboli programu. Po zakończeniu współpracy z Totalizatorem Sportowym prowadzący wykorzystywał swoją rozpoznawalność m.in. w kampaniach reklamowych różnych marek. Teraz Lotto wchodzi w kolejny etap – bez prowadzącego na antenie, za to z pełnym przeniesieniem transmisji do świata online.

