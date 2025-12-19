Kursy walut 19 grudnia 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?
Kursy walut 19 grudnia 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?

Dodano: 
Po ile dziś dolar, euro, funt i frank?
Po ile dziś dolar, euro, funt i frank? Źródło: Shutterstock / Dilok Klaisataporn
Wszystkie cztery główne waluty w górę. Oto kursy walut według notowań z 19 grudnia 2025 r.

Piątkowe notowania przyniosły wzrost wszystkich czterech głównych walut wobec polskiej waluty. Po czwartkowym umocnieniu złotego dolar, euro, frank i funt odbiły w górę, choć skala zwyżek była zróżnicowana.

Najmocniej podrożał dziś funt szterling, który notuje największy wzrost w dziennym zestawieniu.

Analiza dnia – 19 grudnia

Dolar amerykański (USD)

Dolar wzrósł z 3,5893 zł do 3,5941 zł, co oznacza wzrost o 0,48 gr. To umiarkowane umocnienie dolara wobec złotego po czwartkowym spadku.

Euro (EUR)

Kurs euro podniósł się z 4,2076 zł do 4,2094 zł (+0,18 gr). Zmiana ma charakter kosmetyczny i wskazuje na stabilizację wspólnej waluty.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank wyraźnie zyskał na wartości. Kurs wzrósł z 4,5064 zł do 4,5197 zł, czyli o 1,33 gr, co czyni go jedną z najmocniejszych walut dnia.

Funt szterling (GBP)

Funt kontynuuje wzrosty. Piątkowe notowanie wyniosło 4,8091 zł, co oznacza wzrost o 1,79 gr względem czwartku. To największa zmiana w dziennym zestawieniu.

Podsumowanie dnia – 19 grudnia

  • USD: +0,48 gr (z 3,5893 na 3,5941 zł)
  • EUR: +0,18 gr (z 4,2076 na 4,2094 zł)
  • CHF: +1,33 gr (z 4,5064 na 4,5197 zł)
  • GBP: +1,79 gr (z 4,7912 na 4,8091 zł)

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – piątek, 19 grudnia

  • dolar – 3,5941 zł
  • euro – 4,2094 zł
  • frank szwajcarski – 4,5197 zł
  • funt szterling – 4,8091 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – czwartek, 18 grudnia

  • dolar – 3,5893 zł
  • euro – 4,2076 zł
  • frank szwajcarski – 4,5064 zł
  • funt szterling – 4,7912 zł

Kursy walut – środa, 17 grudnia

  • dolar – 3,5976 zł
  • euro – 4,2149 zł
  • frank szwajcarski – 4,5086 zł
  • funt szterling – 4,7937 zł

Kursy walut – wtorek, 16 grudnia

  • dolar – 3,5930 zł
  • euro – 4,2239 zł
  • frank szwajcarski – 4,5149 zł
  • funt szterling – 4,8171 zł

Kursy walut – poniedziałek, 15 grudnia

  • dolar – 3,5928 zł
  • euro – 4,2192 zł
  • frank szwajcarski – 4,5128 zł
  • funt szterling – 4,8098 zł

Kiedy NBP podaje notowania walut?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

  • tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy między godziną 11:45 a 12:15,
  • tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę między godziną 11:45 a 12:15; jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,
  • tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy między godziną 7:45 a 8:15.

