Kursy walut 19 grudnia 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?

Piątkowe notowania przyniosły wzrost wszystkich czterech głównych walut wobec polskiej waluty. Po czwartkowym umocnieniu złotego dolar, euro, frank i funt odbiły w górę, choć skala zwyżek była zróżnicowana.

Najmocniej podrożał dziś funt szterling, który notuje największy wzrost w dziennym zestawieniu.

Analiza dnia – 19 grudnia

Dolar amerykański (USD)

Dolar wzrósł z 3,5893 zł do 3,5941 zł, co oznacza wzrost o 0,48 gr. To umiarkowane umocnienie dolara wobec złotego po czwartkowym spadku.

Euro (EUR)

Kurs euro podniósł się z 4,2076 zł do 4,2094 zł (+0,18 gr). Zmiana ma charakter kosmetyczny i wskazuje na stabilizację wspólnej waluty.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank wyraźnie zyskał na wartości. Kurs wzrósł z 4,5064 zł do 4,5197 zł, czyli o 1,33 gr, co czyni go jedną z najmocniejszych walut dnia.

Funt szterling (GBP)

Funt kontynuuje wzrosty. Piątkowe notowanie wyniosło 4,8091 zł, co oznacza wzrost o 1,79 gr względem czwartku. To największa zmiana w dziennym zestawieniu.

Podsumowanie dnia – 19 grudnia

USD: +0,48 gr (z 3,5893 na 3,5941 zł)

EUR: +0,18 gr (z 4,2076 na 4,2094 zł)

CHF: +1,33 gr (z 4,5064 na 4,5197 zł)

GBP: +1,79 gr (z 4,7912 na 4,8091 zł)

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – czwartek, 19 grudnia

dolar – 3,5941 zł

euro – 4,2094 zł

frank szwajcarski – 4,5197 zł

funt szterling – 4,8091 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – czwartek, 18 grudnia

dolar – 3,5893 zł

euro – 4,2076 zł

frank szwajcarski – 4,5064 zł

funt szterling – 4,7912 zł

Kursy walut – środa, 17 grudnia

dolar – 3,5976 zł

euro – 4,2149 zł

frank szwajcarski – 4,5086 zł

funt szterling – 4,7937 zł

Kursy walut – wtorek, 16 grudnia

dolar – 3,5930 zł

euro – 4,2239 zł

frank szwajcarski – 4,5149 zł

funt szterling – 4,8171 zł

Kursy walut – poniedziałek, 15 grudnia

dolar – 3,5928 zł

euro – 4,2192 zł

frank szwajcarski – 4,5128 zł

funt szterling – 4,8098 zł

Kiedy NBP podaje notowania walut?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę między godziną 11:45 a 12:15; jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy między godziną 7:45 a 8:15.

