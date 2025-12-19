Kursy walut 19 grudnia 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?

Piątkowe notowania przyniosły wzrost wszystkich czterech głównych walut wobec polskiej waluty. Po czwartkowym umocnieniu złotego dolar, euro, frank i funt odbiły w górę, choć skala zwyżek była zróżnicowana.
Najmocniej podrożał dziś funt szterling, który notuje największy wzrost w dziennym zestawieniu.
Analiza dnia – 19 grudnia
Dolar amerykański (USD)
Dolar wzrósł z 3,5893 zł do 3,5941 zł, co oznacza wzrost o 0,48 gr. To umiarkowane umocnienie dolara wobec złotego po czwartkowym spadku.
Euro (EUR)
Kurs euro podniósł się z 4,2076 zł do 4,2094 zł (+0,18 gr). Zmiana ma charakter kosmetyczny i wskazuje na stabilizację wspólnej waluty.
Frank szwajcarski (CHF)
Frank wyraźnie zyskał na wartości. Kurs wzrósł z 4,5064 zł do 4,5197 zł, czyli o 1,33 gr, co czyni go jedną z najmocniejszych walut dnia.
Funt szterling (GBP)
Funt kontynuuje wzrosty. Piątkowe notowanie wyniosło 4,8091 zł, co oznacza wzrost o 1,79 gr względem czwartku. To największa zmiana w dziennym zestawieniu.
Podsumowanie dnia – 19 grudnia
- USD: +0,48 gr (z 3,5893 na 3,5941 zł)
- EUR: +0,18 gr (z 4,2076 na 4,2094 zł)
- CHF: +1,33 gr (z 4,5064 na 4,5197 zł)
- GBP: +1,79 gr (z 4,7912 na 4,8091 zł)
Jakie są dziś kursy walut?
Kursy walut – czwartek, 19 grudnia
- dolar – 3,5941 zł
- euro – 4,2094 zł
- frank szwajcarski – 4,5197 zł
- funt szterling – 4,8091 zł
Notowania w tym tygodniu
Kursy walut – czwartek, 18 grudnia
- dolar – 3,5893 zł
- euro – 4,2076 zł
- frank szwajcarski – 4,5064 zł
- funt szterling – 4,7912 zł
Kursy walut – środa, 17 grudnia
- dolar – 3,5976 zł
- euro – 4,2149 zł
- frank szwajcarski – 4,5086 zł
- funt szterling – 4,7937 zł
Kursy walut – wtorek, 16 grudnia
- dolar – 3,5930 zł
- euro – 4,2239 zł
- frank szwajcarski – 4,5149 zł
- funt szterling – 4,8171 zł
Kursy walut – poniedziałek, 15 grudnia
- dolar – 3,5928 zł
- euro – 4,2192 zł
- frank szwajcarski – 4,5128 zł
- funt szterling – 4,8098 zł
Kiedy NBP podaje notowania walut?
Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:
- tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy między godziną 11:45 a 12:15,
- tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę między godziną 11:45 a 12:15; jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,
- tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy między godziną 7:45 a 8:15.
