Ile zapłacimy za paliwo w święta? Optymistyczne prognozy

– Paliwa na stacjach tanieją, ale tempo obniżek może budzić zniecierpliwienie wśród kierowców, którzy słyszą o najtańszej od lat ropie naftowej i rosnącej w siłę złotówce. Do poprawy nastrojów mogą przyczynić się jednak uruchamiane właśnie świąteczne akcje promocyjne, które pozwolą zaoszczędzić na tankowaniu – piszą eksperci e-petrol.pl.

W mijającym tygodniu cena ropy Brent spadła poniżej 60 dolarów za baryłkę, a złotówka w relacji do amerykańskiego dolara jest najmocniejsza od kilku lat. Na razie zmiany te powoli przekładają się na portfele kierowców, ale ich pozytywne efekty coraz wyraźniej widać w hurtowych cennikach rafinerii.

– W cennikach producentów paliw od dłuższego czasu dominują obniżki. Nie inaczej było w mijającym tygodniu, gdzie każdy kolejny dzień przynosił spadek notowań 95-oktanowej benzyny i oleju napędowego. Ta pierwsza kosztuje dzisiaj średnio 4177,60 zł za metr sześcienny i jest o blisko 120 złotych tańsza niż w ubiegły piątek. Hurtowa cena diesla na przestrzeni tygodnia obniżyła się o 115,60 zł i średnio metr sześcienny tego paliwa jest aktualnie wyceniany przez rafinerie na 4487,20 zł – wyliczają analitycy e-petrol.pl.

Eksperci wskazują, że skalę przeceny na hurtowym rynku paliw jeszcze bardziej wyraźnie widać w dłuższym okresie. Od drugiej połowy listopada, dzięki korzystnym tendencjom na giełdach naftowych i rynku walutowym, benzyna 95-oktanowa w hurcie potaniała o blisko 40 gr/l a diesel o ponad 50gr/l. Dzięki tej spadkowej tendencji benzyna w cennikach rafinerii jest najtańsza od czerwca 2021 roku.

Ile zapłacimy za paliwo w święta?

W ostatnich dniach nastąpił zauważalny spadek cen paliw na stacjach (poza autogazem, który nieznacznie zdrożał). Eksperci zwracają jednak uwagę, że – biorąc pod uwagę dynamikę zmian w hurcie – skala obniżek obniżek mogłaby być jeszcze większa. Popularna „95" potaniała o 8 groszy i jej aktualna średnia cena to 5,79 zł/l. Obniżka notowań diesla na przestrzeni tygodnia wyniosła 6 groszy a cena tego paliwa to 6,17 zł/l. Jak wspomniano, zdrożał nieco autogaz (o 2 grosze) za który kierowcy płaca średnio 2,64 zł/l.

Ile kierowcy zapłacą w nadchodzącym świątecznym tygodniu? Analitycy wskazują, że na stacjach powinniśmy zobaczyć kontynuację przeceny napędzanej sytuacją na rynku hurtowym. Do tego niektóre sieci stacji paliw ogłosiły świąteczno-noworoczne promocje, które pozwolą na dodatkowe oszczędności.

Przewidywane przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw na przyszły tydzień to:

5,63-5,75 zł/l dla 95-oktanowej benzyny,

6,01-6,14 zł/l dla oleju napędowego,

2,62-2,68 zł/l dla autogazu.

