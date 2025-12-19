Znane sieci handlowe wydłużają godziny otwarcia. Nawet do 1.00 w nocy

Wigilia zbliża się wielkimi krokami. Od tego roku 24 grudnia będzie dniem ustawowo wolnym od pracy, co ma związek ze zmianą przepisów przyjętą przez parlament pod koniec ubiegłego roku. To oznacza, że w tym dniu obowiązywać będą przepisy dotyczące ograniczenia handlu w niedzielę i święta. W związku z tym większość placówek handlowych będzie nieczynna.

Wolna Wigilia. Lidl i Biedronka wydłużają godziny otwarcia

W odpowiedzi na te ograniczenia, znane sieci handlowe zdecydowały się wydłużyć godziny otwarcia swoich placówek, tak by dać klientom jak najwięcej czasu na dokonanie ostatnich przedświątecznych zakupów.

Na ten ruch zdecydowała się m.in. Biedronka. Placówki tej sieci w piątek i w sobotę będą otwarte w godzinach 6.00-23.30. W najbliższą niedzielę sklepy będą otwarte w godzinach 8.00-22.00. Z kolei w poniedziałek zakupy będzie można zrobić od 6.00 do aż 1.00 w nocy. We wtorek, czyli w ostatni dzień przed Wigilią placówki Biedronki będą czynne od 5.00 do 23.30.

– Rozumiemy, że każdy ma inny rytm dnia, dlatego wydłużamy godziny otwarcia, by zakupy można było zrobić bez pośpiechu – podkreśla Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny Biedronki, cytowany przez radiozet.pl.

Dłuższe zakupy umożliwia również Lidl. W dniach 19–23 grudnia większość sklepów będzie czynna przynajmniej do godziny 23:00, a w sylwestra – do 20:00. Sieć podkreśla, że decyzja o wydłużeniu godzin pracy jest wynikiem troski o komfort klientów oraz chęci rozładowania wzmożonego ruchu przedświątecznego.

Warto skorzystać z wydłużonych godzin otwarcia sklepów i zrobić zaopatrzenie, gdyż w tym roku większość placówek nie będzie funkcjonować w dniach 24-26 grudnia, co oznacza, że możliwość dokonania większych zakupów będzie dopiero 27 grudnia, czyli w poświąteczną sobotę. Dzień później przypada pierwsza w grudniu niedziela niehandlowa. Przypomnijmy, że na mocy wspomnianych przepisów, od tego roku obowiązują trzy niedziele handlowe przed Bożym Narodzeniem (wcześniej były to dwie niedziele). Kolejna możliwość zrobienia zakupów w ostatnim dniu tygodnia dopiero pod koniec stycznia.

Czytaj też:

Ceny w sklepach przed świętami. Te produkty zdrożały najmocniejCzytaj też:

Koszmar sprzed roku powtórzy się? Tyle przed świętami kosztuje masło