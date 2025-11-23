Jedna z ostatnich takich niedziel w roku. Od grudnia zmiany

W 2026 roku minie ósma rocznica wprowadzenia ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. W początkowym okresie – od marca do grudnia 2018 roku – sklepy były otwarte w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca, w 2019 roku już tylko w ostatnią. W latach 2020-2024 obowiązywało siedem niedziel handlowych w roku. Mowa o ostatniej niedzieli stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także niedzieli przed Wielkanocą i dwóch niedzielach poprzedzających święta Bożego Narodzenia. Od tego roku nastąpiła zmiana, która zakłada wprowadzenie dodatkowej niedzieli handlowej na początku grudnia.

Trzy niedziele handlowe już niedługo

To oznacza, że zbliża się swoisty maraton niedziel handlowych. Choć dziś obowiązuje zakaz handlu, to nie oznacza to, że nie będziemy mieli możliwości zaopatrzenia. Ustawa przewiduje bowiem nieco ponad 30 wyłączeń. Działalność mogą prowadzić sklepy, w których za ladą stoi właściciel. Czynne są dziś również m.in.:

stacje paliw,

placówki handlowe, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami,

placówki handlowe, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych,

placówki pocztowe, w których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych,

placówki handlowe w hotelach,

placówki handlowe w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku,

placówki handlowe na dworcach, w portach i przystaniach,

placówki handlowe w portach lotniczych,

piekarnie, cukiernie i lodziarnie, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi,

placówki handlowe, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna.

Za złamanie zakazu handlu grozi od 1000 zł do nawet 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów – kara ograniczenia wolności.

