Używany prezent pod choinkę? Polacy zdradzili co o tym myślą

Z badania przeprowadzonego w ramach Barometru Providenta wynika, że Polacy szacują tegorocznego wydatki związane z organizacją świąt Bożego Narodzenia przeciętnie na 1387 zł. To o 66 zł mniej niż przed rokiem.

Najwięcej, bo ponad 1000 zł zamierzają wydać mieszkańcy województwa dolnośląskiego oraz kujawsko-pomorskiego (odpowiednio 16 proc. i 15,3 proc.). Po drugiej stronie są badania ze Śląska, a także województw lubelskiego i lubuskiego, którzy twierdzą, że ich tegoroczne świąteczne wydatki wyniosą nie więcje niż 300 zł (odpowiedział tak co piąty badany z tych regionów).

Większość, bo niemal 66 proc. respondentów deklaruje, że pokryje wydatki świąteczne z bieżących dochodów, a 24 proc. sięgnie po zgromadzone wcześniej oszczędności. 5 proc. respondentów przyznaje, że skorzysta w tym celu z opcji płatności odroczonej, a niemal tyle samo skorzysta ze środków pozyskanych z programów socjalnych.

– Polacy ponownie podchodzą do świątecznych wydatków z dużą rozwagą. Wiele osób stara się ograniczyć koszty, wybierając tańsze produkty, ale nadal priorytetem pozostaje zakup trafionych upominków dla bliskich. To pokazuje, jak ważne jest dla nich godne i przemyślane świętowanie, pomimo wyzwań ekonomicznych – komentuje Karolina Łuczak, Rzeczniczka Prasowa Provident Polska.

Największa część budżetu przeznaczana jest właśnie na upominki – średnio 667 zł. Istnieje tu spora dysproporcja ze względu na wiek. Najstarsi uczestnicy badania w wieku 55 plus szacują, że ich wydatki na ten cel przekroczą średnio 780 zł. Z kolei najmłodsi (18-24 lata) wydadzą ok. 460 zł.

Najczęściej wskazywanym prezentem o wartości do 200 zł pozostają pieniądze lub bony na zakupy (22 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się kosmetyki i perfumy (13 proc.), książki (10,4 proc.), a także elektronika (9,8 proc.).

Przy wyborze upominku kierujemy się przede wszystkim gustem obdarowywanego (44 proc.) oraz ceną nieprzekraczającą założonego budżetu (32 proc.).

Używany prezent na święta?

Twórcy badania zwracają uwagę, że mimo silnego trendu na kupowanie z drugiej ręki, 56 proc. Polaków deklaruje, że w przypadku prezentów nie decyduje się na ten krok. 17 proc. ankietowanych przyznało, że czasami kupuje używane prezenty. Najbardziej na tą opcję otwarci są najmłodsi. W tej grupie co piąty robi to często, a niemal 43 proc. czasami.

Blisko 30 proc. respondentów nie kryje, że odczuwa stres w związku ze świątecznymi wydatkami i koniecznością planowania budżetu.

– Przygotowania i nadprogramowe bożonarodzeniowe wydatki to duże źródła stresu, dlatego w tym roku wiele osób stara się znaleźć kompromis między tradycją a wygodą. Świąteczny czas to także chwila wsparcia dla innych. Ponad połowa ankietowanych w naszym badaniu angażuje się w jakieś formy wsparcia charytatywnego i pomocy potrzebującym. Najczęściej wybierają wrzucanie pieniędzy do puszek i wpłaty na zbiórki internetowe – mówi Karolina Łuczak.

Barometr Providenta to cykliczne badanie zachowań i decyzji finansowych Polaków. Tegoroczna edycja została przeprowadzona metodą CAWI na próbie N=1000 dorosłych Polaków w październiku 2025 r.

