Ilu Polaków odsprzedaje nietrafiony prezent? Zaskakujące badanie

Z badania SW Research przeprowadzonego na zlecenie Allegro wynika, że aż dwie trzecie Polaków (67 proc.) przyznało, że w ostatnich latach zdarzało im się otrzymywać nietrafione prezenty gwiazdkowe.

Najczęściej dzieje się to okazjonalnie – 34 proc. badanych zadeklarowało, że doświadcza tego czasami, ale dla jednej czwartej jest to dość częste.

Polacy o nieudanych prezentach

Uczestnicy badania wskazali kilka głównych powodów, dla których świąteczne podarunki okazują się nieudane. Czterech na dziesięciu badanych przyznało, że problemem jest niedopasowanie do ich gustu, a 28 proc. otrzymało upominek bardzo podobny do tego, który już posiada.

Twórcy badania podkreślają, że skala nietrafionych prezentów widoczna jest nie tylko w deklaracjach Polaków, ale także w ich portfelach. Co trzeci badany szacuje, że wartość nieudanych upominków świątecznych wynosi od 100 do 200 zł, a 29 proc. wskazuje kwotę 51–100 zł. Tylko 5 proc. wskazało, że jest to więcej niż 500 zł. 14 proc. respondentów nie potrafiło określić wartości nietrafionych prezentów, które otrzymują.

Najczęściej za nietrafione uznawane są ubrania i dodatki (37 proc.), kosmetyki i perfumy (30 proc.), dekoracje do domu i ogrodu (28 proc.), a także książki i biżuteria (odpowiednio 17 i 16 proc.).

Dane Allegro Lokalnie uzupełniają ten obraz, pokazując, że po świętach wyraźnie rośnie liczba nowych ofert w kategoriach Kultura i Rozrywka (wzrost o ok. 18 proc.), Sport i Turystyka (ponad 17 proc.) oraz Zdrowie i Uroda (ponad 12,5 proc.).

Z badania wynika, że blisko połowa Polaków (45 proc.) zatrzymuje nietrafione prezenty, choć ich nie używa. 15 proc. przyznało, że je odsprzedaje lub oddaje.

Do drugiego obiegu najczęściej trafiają m.in. gry na konsole, książki popularnonaukowe, poradniki i albumy, płyty CD, kolekcjonerskie karty sportowe z wizerunkami największych gwiazd futbolu, odzież i akcesoria sportowe (szczególnie sprzęt i ubrania narciarskie), zestawy kosmetyczne, a także zabawki (zwłaszcza samochodziki, inne pojazdy, maskotki i klocki). Największą aktywność sprzedających Allegro Lokalnie obserwuje na początku stycznia, ze szczytem liczby nowych ogłoszeń tuż po Święcie Trzech Króli.

