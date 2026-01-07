Rewolucja w mObywatelu. Wirtualny Asystent ułatwi życie – albo zirytuje

W aplikacji mObywatel pojawiła się nowa funkcja oparta na sztucznej inteligencji. Pod koniec grudnia 2025 r. uruchomiono Wirtualnego Asystenta, który ma pomagać użytkownikom w szybkim wyszukiwaniu informacji dotyczących usług publicznych. Rozwiązanie dostępne jest w wersji aplikacji 4.70.0 lub nowszej, z wyłączeniem mObywatela Juniora.

Nowy czatbot

Nowy czatbot działa w oparciu o duże modele językowe, w tym polski model PLLuM, dzięki czemu trafniej interpretuje język polski, terminologię administracyjną i realia działania instytucji publicznych. Jego baza wiedzy nie korzysta z przypadkowych treści znalezionych w sieci. Odpowiedzi powstają na podstawie oficjalnych źródeł państwowych, takich jak gov.pl, info.mobywatel.gov.pl, strony ministerstw, serwis prezydent.pl oraz poradniki bezpieczeństwa. Każda informacja zawiera link do materiału źródłowego.

Zadaniem Wirtualnego Asystenta jest przede wszystkim udzielanie wskazówek informacyjnych. Narzędzie nie podejmuje decyzji urzędowych, ale potrafi wyjaśnić sposób załatwienia danej sprawy, wskazać odpowiedni wniosek, opisać funkcje aplikacji mObywatel czy przekierować do właściwego dokumentu albo usługi. Dzięki temu użytkownik może szybciej dotrzeć do potrzebnych informacji bez konieczności przeszukiwania wielu stron.

Jak działa asystent?

Korzystanie z asystenta przypomina rozmowę z klasycznym czatbotem. Użytkownik zadaje pytanie, po czym narzędzie analizuje jego treść i wyszukuje dane w bazie. W razie potrzeby dopytuje o szczegóły, a następnie podaje odpowiedź wraz z linkiem. Twórcy podkreślają, że to wstępna wersja funkcji, która może jeszcze popełniać błędy i nie zastępuje oficjalnych rozstrzygnięć urzędowych.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, użytkownicy powinni stosować się do kilku zasad: zadawać precyzyjne pytania, nie podawać danych osobowych, pozwolić asystentowi dopytać o szczegóły oraz oceniać rozmowy, co pomaga rozwijać narzędzie. Dostęp do funkcji uzyskuje się po wejściu do aplikacji i kliknięciu ikony w prawym górnym rogu ekranu.

Wprowadzenie Wirtualnego Asystenta pokazuje, że administracja publiczna coraz śmielej sięga po narzędzia AI. Choć początkowo będzie to jedynie pomoc w wyszukiwaniu informacji, kierunek rozwoju jest wyraźny. Jeśli funkcja będzie udoskonalana, może stać się jednym z najprzydatniejszych elementów mObywatela, szczególnie dla osób, które gubią się w zawiłościach urzędowych procedur.

Czytaj też:

Wniosek o dłuższy staż pracy krok po kroku. Trudno go samemu znaleźć w eZUSCzytaj też:

Kolejki do ZUS-u odchodzą do przeszłości. Rezerwacja wizyt ma stać się standardem