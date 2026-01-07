Wniosek o dłuższy staż pracy krok po kroku. Trudno go samemu znaleźć w eZUS

Staż pracy to łączna suma wszystkich okresów zatrudnienia pracownika, od której zależą jego prawa pracownicze. Dzięki zmianie prawa, od 1 stycznia 2026 roku do stażu pracy wlicza się także:

okres prowadzenia działalności gospodarczej,

okres zawieszenia firmy w związku z opieką nad dzieckiem,

wykonywanie umów zlecenia i innych umów o świadczenie usług (z wyłączeniem umowy o dzieło),

członkostwo w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych,

udokumentowana praca zarobkowa za granicą.

Korzyści z dłuzszego stażu pracy są bezsporne: prawo do 26 dni urlopu, wyższa odprawa, prawo do nagród jubileuszowych i dodatków stażowych, a także do wyższej emerytury. Przepisy działają wstecz, co oznacza, że już wcześniej przepracowane okresy zostaną do stażu pracy zaliczone. Polacy mają dwa lata na załatwienie formalności w ZUS.

Wniosek USP niezbędny do polepszenia sytuacji zawodowej

Nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia 2026 roku w sektorze publicznym, a w sektorze prywatnym będą obowiązywały od 1 maja 2026 roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych już udostępnił wniosek, który trzeba wypełnić by polepszyć swoją sytuację zawodową, ponieważ ZUS nie doliczy okresów zatrudnienia przepracowanych na innych niż etet zasadach automatycznie.

Trzeba wiedzieć także, że wniosku nie można wypełnić w oddziale pod czujnym okiem urzędników. Trzeba to zrobić samemu korzystając z systemu eZUS, który jest mocno nieintuicyjny.

Uwaga! Wniosek USP kryje się dopiero w zakładce Usługi

Kto odwlekał rejestrację w nowym systemie musi zacząć od zarejestrowania i zalogowania. eZUS proponuje trzy ścieżki, za pomocą których założymy konto raz a dobrze:

za pomocą profilu zaufanego, bankowości, aplikacji mObywatel, e-Dowodu lub eID,

za pomocą kwalifikowanego odpisu elektronicznego,

potwierdzanie konta w eZUS podczas wideorozmowy z pracownikiem ZUS lub podczas wizyty w oddziale.

Na konto zalogujemy się po tym jak ZUS przyzna nam numer identyfikacyjny. Pierwszy rzut oka na interfejs konta może przerazić, ponieważ poruszanie się po systemie jest mocno nieintuicyjne. Wydaje się, że logiczną ścieżką jest zakładka w menu o nazwie „Kreator wniosków”, ale to ślepa uliczka. Podobnie jak zakładka „Korespondencja”.

W menu po lewej stronie trzeba wyszukać zakładkę „Usługi”. Po kliknięciu w nią otworzy się lista nieskończenie wielu wniosków o bardzo dziwnych nazwach. W tym gąszczu trzeba znaleźć wniosek o nazwie „Wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy USP”.

Pomocna może się okazać wyszukiwarka u góry, w którą warto wpisać hasło „wniosek USP”. Po jego otworzeniu okaże się, że mamy dwie kolejne ścieżki do wyboru – zaznaczenie konkretnego pracodawcy i wypełnienie rubryk z tym związanych lub zaznaczenie wszystkich pojawiających się opcji. Decyzja zależy od indywidulanej sytuacji osoby wypełniającej wniosek. Na koniec trzeba wniosek zapisać i wysłać.

