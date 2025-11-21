Świątecznego prezentu dla kredytobiorców nie będzie? „Można zrobić pauzę"

Na początek grudnia zaplanowano ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP). W 2025 roku gremium pięciokrotnie obniżyło stopy procentowe, w sumie o 1,50 pkt proc. Ostatnie cięcia miały miejsce w listopadzie, kiedy to główna stopa referencyjna spadła z 4,50 do 4,25 proc. Każda obniżka to doskonała wiadomość dla kredytobiorców, gdyż raty kredytów hipotecznych czy firmowych będą niższe.

Będzie świąteczny prezent dla kredytobiorców?

Czy w grudniu RPP zrobi kredytobiorcom świąteczny prezent? Nie wyklucza tego członek Rady Ludwik Kotecki, choć on sam opowiada się za przerwą w cięciach.

– Powiem tak, z jednej strony polityka pieniężna jest już dosyć mocno poluzowana. Dotyczy to decyzji o obniżkach stóp procentowych, których w tym roku było już w sumie pięć. W związku z tym niejako lwią część przestrzeni do obniżek już wykorzystaliśmy. Nie mówię, że ta przestrzeń jest zamknięta. Niemniej z drugiej strony wydaje się, iż warto by było chwilę się zastanowić – na przykład w grudniu – nad tym, jakie są skutki dotychczasowych cięć. Czy myśmy zrobili dobre ruchy, czy też wręcz przeciwnie? Dlatego ja bym już się tak bardzo z tymi obniżkami stóp nie spieszył – tłumaczy w rozmowie z serwisem wnp.pl Kotecki.

Według członka RPP jest przestrzeń do obniżki 50 punktów bazowych w najbliższych czterech-pięciu miesiącach, co oznacza, że Rada mogłaby dokonać np. dwóch obniżek. – Taki bowiem zakładam scenariusz. Wszystko będzie zależało od dyskusji w Radzie na poszczególnych spotkaniach, ale moim zdaniem w grudniu można by sobie zrobić pauzę – stwierdza Kotecki.

Zdaniem członka RPP do połowy przyszłego roku stopy procentowe mogą spaść do poziomu 3,75-4 proc. Kotecki podkreśla jednak, że jeśli inflacja konsumencka spadnie poniżej celu inflacyjnego (2,5 proc.), wtedy „przestrzeń do obniżek byłaby jeszcze większa".

Czytaj też:

Cel inflacyjny jeszcze w tym roku. Glapiński: „Bliski jest moment"Czytaj też:

Zwrot w wojnie o franki. Mniej procesów, więcej porozumień z bankami