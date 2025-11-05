RPP znów ulży kredytobiorcom? Jest decyzja

W środę zakończyło się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) ws. stóp procentowych. Gremium zdecydowało o obniżce stóp procentowych o 0,25 pkt. proc. Tym samym główna stopa referencyjna spadnie z 4,50 do 4,25 proc.

stopa referencyjna 4,25% w skali rocznej;

stopa lombardowa 4,75% w skali rocznej;

stopa depozytowa 3,75% w skali rocznej;

stopa redyskontowa weksli 4,30% w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 4,35% w skali rocznej.

Stopy procentowe w Polsce. Piąta z rzędu obniżka

Dzisiejsza decyzja RPP to dobra wiadomość dla kredytobiorców, gdyż raty kredytów hipotecznych czy firmowych będą niższe. To piąta obniżka w tym roku. Przypomnijmy, że wcześniej Rada dokonała cięć podczas październikowego i wrześniowego posiedzenia, a także w lipcu i w maju. Od początku roku stopy procentowe spadły łącznie o 1,50 pkt proc.

O ile przed miesiącem głosy co do możliwości obniżek były podzielone, tak teraz wątpliwości w tej sprawie nie było, zwłaszcza po lepszych od oczekiwań wstępnych danych dotyczących październikowej inflacji. Cięć spodziewała się m.in. Agata Filipowicz-Rybicka, główna ekonomistka Alior Banku. Ekspertka przewidywała, że w świetle danych ws. inflacji oraz normalizujących się w ostatnim czasie napięć handlowych na świecie, RPP znów dokona obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych.

– Choć część członków Rady sygnalizuje ostrożność, pozytywne zaskoczenie październikową inflacją oraz brak istotnych ryzyk proinflacyjnych w krótkim terminie mogą przeważyć szalę na korzyść dalszego luzowania polityki pieniężnej – prognozowała ekspertka Alior Banku.

Kolejnej obniżki o 25 punktów bazowych spodziewali się również eksperci PKO BP. – Zakładamy, że RPP zdecyduje się na kolejną obniżkę stóp o 25 pb. Niższa od oczekiwań inflacja CPI w październiku (2,8 proc. r/r) dodatkowo zwiększyła prawdopodobieństwo takiego scenariusza – napisali ekonomiści.

