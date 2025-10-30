Telefon z banku? Uważaj! Oszuści polują na Twoje konto

27 października 2025 r. ING Bank Śląski wydał pilny komunikat dotyczący nowej fali wyłudzeń. Przestępcy dzwonią do klientów, przedstawiają się jako pracownicy banku i informują o rzekomym zagrożeniu środków. Celem jest przejęcie dostępu do konta i wyczyszczenie rachunku – pod pozorem „zabezpieczenia” pieniędzy próbują wymusić wydanie karty płatniczej lub telefonu.

Schemat działania

Schemat działania jest prosty, ale wyjątkowo groźny. Najpierw pojawia się telefon od rzekomego konsultanta z informacją o nieautoryzowanym przelewie, próbie wzięcia kredytu lub innym incydencie na koncie. Następnie oszust proponuje „pomoc techniczną”: prosi o przekazanie karty lub telefonu kurierowi, który ma je rzekomo zabezpieczyć. W rzeczywistości taki krok oznacza utratę kontroli nad rachunkiem i wysokie ryzyko utraty wszystkich środków.

Bank jasno podkreśla: nie wolno przekazywać żadnych danych do logowania, kodów PIN, urządzeń ani kart osobom trzecim. ING Bank Śląski nie prosi klientów o wydawanie kart, telefonów czy ujawnianie haseł pod jakimkolwiek pretekstem. Każda taka prośba to sygnał ostrzegawczy i powód, by natychmiast przerwać rozmowę.

Jak rozpoznać próbę oszustwa? Zazwyczaj rozmowie towarzyszy presja czasu – „natychmiastowa weryfikacja”, „pilne zabezpieczenie”, „ostatnia szansa na uratowanie środków”. Taki ton ma wymusić szybkie działanie i zniechęcić do weryfikacji. Oszuści mogą podawać szczegóły mające dodać wiarygodności, jednak tożsamość rozmówcy zawsze należy potwierdzić samodzielnie.

Zalecenia banku

Zalecenia banku są jednoznaczne. Po pierwsze, nie podejmuj żadnych akcji podczas nieoczekiwanego telefonu – nie podawaj danych, nie instaluj oprogramowania, nie przekazuj urządzeń ani kart. Po drugie, zweryfikuj rozmówcę, oddzwaniając na oficjalny numer infolinii ING Banku Śląskiego. Po trzecie, zachowaj spokój i nie ulegaj presji – to najczęstsza taktyka przestępców, by „wyłączyć” ostrożność.

W przypadku podejrzenia, że mogło dojść do oszustwa, należy niezwłocznie skontaktować się z bankiem przez oficjalne kanały i postępować zgodnie z instrukcjami konsultanta. Szybka reakcja pomaga zablokować dostęp do rachunku i ograniczyć ewentualne straty. Pamiętaj: prawdziwy pracownik banku nie poprosi o kartę, telefon, dane logowania czy kody autoryzacyjne – te informacje i przedmioty są wyłącznie dla Ciebie.

ING Bank Śląski apeluje do wszystkich klientów o wzmożoną ostrożność. Każda nietypowa prośba podawana przez telefon powinna wzbudzić czujność. Świadomość zagrożeń i konsekwentna weryfikacja to najskuteczniejsza tarcza przed utratą pieniędzy.

