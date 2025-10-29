Co 36 minut ktoś próbuje wyłudzić kredyt. Alarmujące dane

We wtorek podczas konferencji w siedzibie Związku Banków Polskich (ZBP) przedstawiono raport infoDOK dotyczący prób wyłudzeń kredytów w trzecim kwartale br. Konferencja została zorganizowana wspólnie z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości i Komendą Główną Policji, a jej głównym tematem była współpraca sektora bankowego i policji w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Coraz więcej prób wyłudzenia kredytu w Polsce

Z raportu wynika, że średnio co 36 minut dochodziło do próby wyłudzenia kredytu, co przekłada się na ponad 39 takich przypadków dziennie. Średnia wartość pojedynczej próby wyniosła 16,6 tys. zł, jednak zdarzały się również spektakularne próby – największa opiewała na 1,5 mln zł.

Z największym zagrożeniem mamy do czynienia w województwie mazowieckim, gdzie udaremniono 500 prób wyłudzeń na łączną kwotę 14,7 mln zł. Drugie miejsce zajmuje pod tym względem Śląsk (440 prób o wartości 12,8 mln zł), a na najniższym stopniu podium plasuje się Małopolska (263 prób na łączna kwotę niemal 10 mln zł).

Raport wskazuje również skalę zagrożeń związanych z dokumentami tożsamości. W trzecim kwartale br. liczba zastrzeżonych dokumentów wyniosła 2 712 337. W tym samym okresie odnotowano 2 835 przypadków posługiwania się dokumentem innej osoby oraz 7 705 przypadków podrobienia dokumentów. Łącznie oznacza to ponad 10 500 przestępstw związanych z dokumentami w całym kwartale.

Podczas konferencji poinformowano również o uruchomieniu najnowszej edycji kampanii edukacyjnej „Nie pomagaj się okraść. Zobacz, jak chronić swoje pieniądze”. W ramach projektu przeprowadzono eksperyment z fałszywymi reklamami inwestycyjnymi. – W ciągu trzech tygodni tysiące użytkowników popularnego portalu kliknęło w fałszywe banery i deklarowało chęć inwestycji, co pokazuje, jak łatwo nawet świadome osoby mogą ulec internetowym oszustom – ujawnił podczas konferencji Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich.

Czytaj też:

Deepfake, romance scam i gry. Tak okrada się młodych w sieciCzytaj też:

Rewolucja w procesach frankowych? Ekspertka studzi emocje