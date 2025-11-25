Takich wieści z polskich sklepów się nie spodziewano. Jest reakcja ministra

Z danych zaprezentowanych we wtorek przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wynika, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych była w październiku wyższa o 5,4 proc. rok do roku. Dzisiejszy odczyt jest wyraźnie wyższy niż spodziewali się ekonomiści (konsensus rynkowy wynosił 3,7 proc.). W porównaniu z wrześniem br. wzrost wyniósł 6,7 proc. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, sprzedaż detaliczna w cenach stałych była w poprzednim miesiącu o 5,6 proc. wyższa niż przed rokiem, jak również o 1,9 proc. wyższa w stosunku do września.

Sprzedaż detaliczna powyżej oczekiwań. Domański komentuje

Pozytywne dane skomentował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. – Przyspieszamy! Po wczorajszych mocnych danych z przemysłu dziś bardzo silny odczyt sprzedaży detalicznej. Mamy wzrost o 5,4% w październiku wobec oczekiwań analityków na poziomie 3,7%. Wynagrodzenia rosną, stopy procentowe spadają, gospodarka przyspiesza! Polska to dziś najszybciej rosnąca duża unijna gospodarka – napisał na platformie X szef resortu finansów i gospodarki.

GUS podał również, że w okresie styczeń-październik br. sprzedaż detaliczna wzrosła o 4,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Samochody znów liderem

Z danych przedstawionych przez GUS wynika, że największy wzrost sprzedaży detalicznej odnotowano w grupie „pojazdy samochodowe, motocykle, części". Wzrost ten wyniósł 15,6 proc., co oznacza, że w październiku Polacy kupowali o jedną szóstą więcej rzeczy z tego obszaru niż przed rokiem. Warto zwrócić uwagę, że kategoria ta wraca na pozycję lidera po półrocznej przerwie (po raz ostatni była numerem jeden w kwietniu br.). Wrześniowy lider, czyli „tekstylia, odzież, obuwie”, tym razem znalazł się na trzeciej pozycji (wzrost o 9 proc.). Drugą pozycję zachowała kategoria „meble, rtv, agd” (wzrost o 13,9 proc.). Sprzedaż zwiększyła się również w takich grupach jak: „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny” (wzrost o 5,6 proc.), „paliwa stałe, ciekłe i gazowe” (wzrost o 4,7 proc.).Spadek sprzedaży nastąpił w grupie „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (o 3,3 proc).

GUS poinformował również, że w październiku – w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku – wartość sprzedaży detalicznej przez internet w cenach bieżących była o 8,6 proc. wyższa niż przed rokiem, a udział sprzedaży przez internet w sprzedaży „ogółem” zwiększył się z 9,1 do 9,3 proc.

