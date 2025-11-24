Tyle Polacy zarabiali w październiku. Są najnowsze dane

Z danych przedstawionych w poniedziałek przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wynika, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło październiku 8865,12 zł brutto. To wzrost o 6,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku.

– Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2025 r. było o 6,6% wyższe niż przed rokiem – informuje GUS w komunikacie.

twitter

Wynagrodzenie w październiku wyższe niż we wrześniu

GUS podał również, że w październiku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło nominalnie w stosunku do poprzedniego miesiąca o 1,3 proc., co oznacza, że Polacy zarabiali w październiku więcej niż rok temu i więcej niż we wrześniu br.

Przypomnijmy, że we wrześniu przeciętne wynagrodzenie wyniosło 8750,34 zł, co oznaczało wzrost o 7,5 proc. rok do roku. Niewielki spadek (o 0,2 proc.) odnotowano jednak w relacji miesiąc do miesiąca.

Jak wskazuje GUS, na wzrost poziomu wynagrodzeń w październiku miała wpływ większa skala dodatkowych wypłat, m.in. nagród i premii w tym kwartalnych, motywacyjnych i jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych, które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń.

Do „dziewiątki" wciąż daleko

Październik był zatem kolejnym miesiącem, w którym podwyżki znacząco przewyższały tempo wzrostu cen (inflacja konsumencka w poprzednim miesiącu wyniosła 2,8 proc. rok do roku). Przekroczenie bariery 9000 zł, co udało się w marcu tego roku (średnia płaca wyniosła wówczas 9055 zł brutto) wciąż wydaje się jednak odległą perspektywą.

GUS poinformował dziś również, że w październiku br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6404,5 tys. etatów, co oznacza spadek o 0,8 proc. w relacji do analogicznego okresu 2024 roku.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że przedstawione przez GUS dane dotyczą podmiotów sektora przedsiębiorstw, który stanowi część gospodarki narodowej. Sektor ten obejmuje podmioty zatrudniające co najmniej dziesięciu pracowników (obejmują około 40 proc. wszystkich pracujących w polskiej gospodarce).

Czytaj też:

Koniec pracy za darmo. Takie zarobki zaproponowanoCzytaj też:

Polacy nie poleciliby swojej pracy znajomym? Zaskakujące badanie



