Rekordowy budżet armii USA. Trump idzie na wojnę z koncernami

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił plan znaczącego zwiększenia budżetu obronnego na 2027 rok. Według jego propozycji wydatki wojskowe mają wynieść aż 1,5 biliona dolarów, co oznacza wzrost o ponad 50 procent względem obecnego roku. Trump podkreślił, że tak duże środki są – jego zdaniem – niezbędne w obliczu „bardzo niespokojnych i niebezpiecznych czasów”, a decyzja zapadła po rozmowach z senatorami, kongresmenami oraz przedstawicielami administracji.

Pieniądze na armię

Prezydent przekonywał, że wysoki poziom wpływów z ceł umożliwia równocześnie zwiększenie wydatków obronnych oraz redukcję długu publicznego. Dane przywoływane przez Politico wskazują, że przychody celne w 2025 roku osiągnęły 261 miliardów dolarów. Jednocześnie zauważono, że od jesieni tego samego roku wpływy zaczęły stopniowo maleć, co może budzić wątpliwości co do stabilności tego źródła finansowania.

Podczas wystąpienia Trump uderzył również w branżę zbrojeniową, kierując szczególnie ostre słowa w stronę Raytheona. Skrytykował przedsiębiorstwo za tempo prac oraz niewystarczające inwestycje w rozwój produkcji. Jednocześnie zapowiedział, że jeśli firmy zbrojeniowe nie zwiększą mocy wytwórczych, rząd wstrzyma z nimi współpracę. Wśród proponowanych rozwiązań pojawił się zakaz wypłaty dywidend oraz limit wynagrodzeń kierownictwa — maksymalnie 5 milionów dolarów rocznie — dla firm, które nie rozpoczną inwestycji w nowe fabryki i sprzęt.

Potrzeby obronne

Trump postawił sprawę jasno: przedsiębiorstwa zbrojeniowe muszą dostosować się do rosnących potrzeb obronnych kraju. Podkreślił, że Raytheon oraz inne koncerny powinny podjąć „większe inwestycje początkowe”, aby nadążyć za wymaganiami Departamentu Wojny. W przeciwnym razie – jak ostrzegł – nie będą mogły liczyć na dalsze kontrakty.

Jego deklaracje zbiegają się w czasie z rosnącą presją geopolityczną, co dodatkowo wzmacnia dyskusję o tym, jak powinien wyglądać budżet obronny USA w nadchodzących latach. Trump przekonuje, że zwiększenie nakładów to konieczność, a kontrola nad przemysłem zbrojeniowym ma zagwarantować większą efektywność wykorzystania środków publicznych.

