Wynagrodzenia w Polsce. Do „dziewiątki" wciąż daleko

Z danych przedstawionych w poniedziałek przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wynika, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło we wrześniu br. 8750,34 zł. To wzrost o 7,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku. – Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2025 r. było o 7,5% wyższe niż przed rokiem – poinformował GUS.

Przeciętne wynagrodzenie nieco niższe niż w sierpniu

GUS podał również, że we wrześniu przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw spadło nominalnie w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,2 proc., co oznacza, że zarabiali we wrześniu więcej niż rok temu, ale nieco mniej niż w sierpniu.

W sierpniu przeciętna płaca wyniosła 8769,09 zł brutto, co oznaczało wzrost o 7,1 proc. rok do roku. Wrzesień był zatem kolejnym miesiącem, w którym podwyżki znacząco przewyższały tempo wzrostu cen – inflacja konsumencka w poprzednim miesiącu wyniosła 2,9 proc. rok do roku. Z drugiej strony znów oddalamy się od bariery 9000 zł, którą udało się przekroczyć w marcu tego roku, kiedy to średnia płaca wyniosła 9055 zł brutto.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw obejmuje wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatkowe składowe wynagrodzeń, m.in. premie, nagrody, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych oraz odprawy emerytalne.

GUS poinformował dziś również, że we wrześniu br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6409,9 tys. etatów, co oznacza spadek o 0,8 proc. w relacji do analogicznego okresu 2024 roku.

Warto podkreślić, że przedstawione przez GUS dane dotyczą podmiotów sektora przedsiębiorstw, który stanowi część gospodarki narodowej. Sektor ten obejmuje podmioty zatrudniające co najmniej dziesięciu pracowników (obejmują około 40 proc. wszystkich pracujących w polskiej gospodarce).

