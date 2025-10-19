Jak znaleźć świetnego pracownika? Słuchaj się tych 7 prostych porad
Jak znaleźć świetnego pracownika? Słuchaj się tych 7 prostych porad

Rekrutacja pracownika
Rekrutacja pracownika Źródło: Shutterstock / Pickadook
Wszyscy przedsiębiorcy, z którymi rozmawiam: klienci, znajomi, uczestnicy warsztatów prędzej czy później zadają mi to samo pytanie: „Piotr, jak znaleźć świetnego pracownika?” I za każdym razem odpowiadam tak samo: Zacznij od siebie, nie od ogłoszenia. Bo znalezienie świetnego pracownika to nie kwestia szczęścia, tylko konkretnego systemu i sposobu myślenia o ludziach.

W tym artykule pokażę ci, jak krok po kroku stworzyć ten system tak, żeby w końcu przestać „gasić pożary kadrowe” i mieć wokół siebie zespół, na którym możesz polegać.

Krok 1. Zdefiniuj, kim dla Ciebie jest „świetny pracownik”

Zaskakująco wielu przedsiębiorców nigdy nie zadało sobie tego pytania. Mówią: „Chcę kogoś ogarniętego, kto będzie samodzielny i odpowiedzialny”. Tylko że… każdy to mówi. Pytanie brzmi: co to konkretnie znaczy w Twojej firmie? Świetny pracownik w księgowości to ktoś zupełnie inny niż świetny handlowiec, a jeszcze inny niż świetny magazynier.

Dlatego zanim w ogóle opublikujesz ogłoszenie, zapisz odpowiedzi na kilka prostych pytań:

